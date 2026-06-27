گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان و «ایوان خیل پینتو» وزیر امور خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا، عصر امروز شنبه طی تماس تلفنی گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگوی تلفنی، ضمن ابراز تسلیت و همدردی صمیمانه ملت و دولت ایران با مردم و دولت ونزوئلا، به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان زمین‌لرزه سهمگین اخیر، برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی و سلامتی کرد.

عراقچی همچنین با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در این شرایط دشوار در کنار مردم ونزوئلا ایستاده است، آمادگی کشورمان را برای ارائه هرگونه مساعدت و مشارکت در عملیات امداد و نجات اعلام کرد.

ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا، ضمن قدردانی از ابراز همدردی و حمایت جمهوری اسلامی ایران بویژه پیام رئیس جمهور ‌پزشکیان، از مواضع انسان‌دوستانه و همبستگی دولت و ملت ایران تشکر کرد و بر روابط دوستانه و راهبردی دو کشور تأکید نمود.