به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه نشست ستاد هماهنگی مراسم وداع، تشییع و تدفین «رهبر شهید ایران» در استانداری آذربایجان شرقی تشکیل شد. در این جلسه که با حضور معاونین امنیتی و انتظامی و هماهنگی امور عمرانی استاندار، فرمانده لشکر عاشورا و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و شبانه‌روزی برای ادای دین به مقام والای رهبر شهید انقلاب تأکید شد.

مهراب داوری، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی در این نشست با اشاره به تعلق خاطر رهبر شهید انقلاب به آذربایجان، تصریح کرد: نقش استان ما در این آیین فراتر از مسئولیت‌های اداری و یک وظیفه شرعی و ملی است. ما باید با عینیت بخشیدن به شعار «آذربایجان جانباز، خامنه‌ای دن آیریلماز»، در شأن یک عمر مجاهدتِ آن قائد شهید، عمل کنیم.

داوری با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان افزود: با توجه به تردد زائران خارجی از کشورهای ترکیه و حوزه قفقاز از طریق مرزهای آذربایجان شرقی، لازم است زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی شایسته از این میهمانان بین‌المللی فراهم شود.

وی همچنین از تعیین «محمدباقر هنربر» به عنوان سخنگوی ستاد هماهنگی مراسم در استان خبر داد و اعلام کرد که اطلاع‌رسانی روزانه تصمیمات این ستاد از طریق ایشان انجام خواهد گرفت.

ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست با تأکید بر حساسیت بالای این رویداد گفت: مراسم پیش‌رو، نه تنها یک رویداد ملی بلکه دارای ابعاد جهانی است که نگاه دنیا را به خود جلب کرده است.

محمدی بر لزوم مدیریت هوشمندانه ظرفیت‌های حمل‌ونقل استان تأکید کرد و افزود: باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌های ریلی، هوایی و همچنین ناوگان حمل‌ونقل کارخانجات و صنایع بزرگ استان، امکان حضور حداکثری مردم آذربایجان در مراسم تهران فراهم شود.

وی با تأکید بر لزوم فضاسازی شهری مناسب توسط شهرداری‌ها، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در تمامی مناطق استان، شاهد جوی حزن‌آلود و در عین حال حماسی، مشابه حسینیه‌ها باشیم.

این جلسه با ارائه گزارش مدیران دستگاه‌های مختلف در خصوص وظایف محوله و نحوه مستندسازی این برهه حساس از تاریخ کشور پایان یافت.