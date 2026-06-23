احیا و ساماندهی دو قنات‌ قدیمی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر آدی‌بیگ روز سه شنبه با اعلام این خبر گفت: مدیریت و استفاده صحیح از منابع آبی موجود در سطح منطقه از اولویت‌های حوزه خدمات شهری است. در همین راستا، عملیات احیا و ساماندهی قنات دایچا گلی و کانال رواسان در دستورکار جدی قرار گرفته است.

وی با اشاره به مشکلات فنی موجود در کانال رواسان اظهار کرد: متأسفانه در گذشته، آب جاری در این مسیر به دلیل عدم هدایت صحیح، وارد جوی‌های آب معابر می‌شد و عملاً هدر می‌رفت؛ این موضوع نه تنها باعث هدررفت منابع آبی می‌شد، بلکه در فصول بارندگی، مدیریت روان‌آب‌ها را نیز با چالش مواجه می‌کرد.

وی افزود: برای رفع این مشکل، عملیات لایروبی، پاکسازی و ساماندهی اصولی کانال رواسان آغاز شده است تا با هدایت صحیح مسیر آب، از هدررفت این منبع ارزشمند جلوگیری شده و ظرفیت انتقال آن بهینه شود.

شهردار منطقه ۷ با تأکید بر اینکه عملیات احیا و لایروبی قنات «دایچا گلی» نیز همزمان با این پروژه در حال انجام است، تشریح کرد: حفظ و احیای این منابع آبی، علاوه بر بهبود وضعیت سیمای شهری و بهداشت محیط، نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های مدیریت آب‌های سطحی منطقه ایفا می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این منطقه با پایش مستمر وضعیت کانال‌ها و قنات‌های سطح منطقه، برای جلوگیری از هرگونه انسداد و هدررفت منابع، اقدامات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد داد تا رفاه شهروندان و حفظ سرمایه‌های شهری به‌خوبی تأمین شود.