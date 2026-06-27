به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم‌اندیشی جمعی از مهندسان و متخصصان حوزه شهرسازی و ترافیک با علیرضا زاکانی شهردار تهران، با حضور نصراله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، میترا کریمی مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری، یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان و علی‌اصغر کمالی‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، به همراه جمعی از مشاوران و متخصصان حوزه حمل‌ونقل و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست، برنامه راهبری یکپارچه توسعه و ساماندهی حمل‌ونقل ریلی مجموعه شهری تهران توسط مشاور پروژه ارائه شد. همچنین نقشه توسعه‌ای خطوط جدید متروی تهران و شهرهای پیرامونی و میزان انطباق آن با مطالعات شهرسازی و طرح جامع شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت هماهنگی میان توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سیاست‌های توسعه شهری تأکید کردند.

در ادامه، چشم‌انداز آینده کلان‌شهر تهران از منظر معماری و شهرسازی ارائه و بررسی شد. همچنین موضوع احداث مدارس جدید، جانمایی آنها بر اساس رویکردهای نوین شهرسازی و معماری و تهیه طرح‌های مفهومی مجموعه‌های آموزشی آینده در دستور کار این نشست قرار گرفت.

ارائه گزارش «محلات الگو» و بررسی شاخص‌ها و الزامات توسعه محله‌محور با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهری، از دیگر محورهای این جلسه بود.

شهردار تهران پس از استماع گزارش‌ها و ارائه‌های تخصصی، ضمن تقدیر از مطالعات انجام‌شده، بر ضرورت اتخاذ رویکردی کلان‌نگر در برنامه‌ریزی شهری تأکید کرد و گفت: در تدوین این طرح‌ها باید از کل به جزء حرکت کنیم، در غیر این صورت، با مسائل به‌صورت بخشی و مقطعی مواجه خواهیم شد. لازم است در فرآیند طراحی، به ظرفیت‌شناسی و موقعیت‌شناسی تهران و پیرامون آن بازگردیم و نسبت‌ها و تعاملات میان آنها را به‌درستی تعریف کنیم.

زاکانی با اشاره به ضرورت بازتعریف رابطه تهران و شهرهای پیرامونی افزود: باید تهران و پیرامون آن به‌عنوان یک مجموعه واحد دیده شوند، نه اینکه روزانه حدود سه میلیون نفر برای کار و فعالیت به پایتخت سفر کنند، بدون آنکه برنامه‌ریزی مناسبی برای آنها صورت گرفته باشد. در مقابل، تهران نیز نیازهایی دارد که می‌تواند از ظرفیت‌های پیرامونی خود تأمین کند. مجموعه شهر و پیرامون آن باید در کنار یکدیگر، پاسخگوی نیازهای ملی و حتی فراملی باشند.

وی تصریح کرد: با چنین نگاهی، سیاست‌گذاری‌های جمعیتی و اصلاحات مورد نیاز نیز با دقت و واقع‌بینی بیشتری قابل انجام خواهد بود و اقتضائات توسعه آینده به‌درستی در فرآیند برنامه‌ریزی لحاظ می‌شود.

شهردار تهران با تأکید بر پرهیز از نگاه بخشی به مسائل شهری اظهار داشت: امروز پروژه‌های مشخصی در اختیار داریم که می‌توانند به‌عنوان پروژه‌های پیشران عمل کنند. هرچند امکان تغییر یکباره کل شهر وجود ندارد و با محدودیت زمین بکر مواجه هستیم، اما می‌توان با تمرکز بر پروژه‌های راهبردی، مسیر تحول اساسی شهر را هموار کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های توسعه شهری افزود: برخی پروژه‌ها از جمله بازآفرینی اراضی مستعد و توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) در اطراف خطوط مترو، می‌توانند به‌عنوان الگوهای تحول‌آفرین در توسعه آینده شهر مورد استفاده قرار گیرند.

زاکانی همچنین با تأکید بر اهمیت حوزه آموزش در آینده شهر، خاطرنشان کرد: ساخت و تحول در نوسازی مدارس شهر در تعامل با دولت محترم، صرفاً نوسازی فضاهای آموزشی نیست، بلکه هدف‌گذاری برای تحول در نظام آموزشی شهر و ایجاد بسترهای جدید برای توسعه و پیشرفت پایتخت است.

شهردار تهران در پایان با تأکید بر ضرورت تدوین طرح‌هایی با قابلیت طرح و پیگیری در سطوح ملی اظهار کرد: ضروری است این موضوعات به‌گونه‌ای تنظیم و تدوین شوند که بتوان آنها را با مسئولان کشور مطرح کرد، افق روشنی از آینده ارائه داد و از این طریق، به حل مسائل و توسعه کشور نیز کمک کرد.