دستگیری کلاهبرداران ۱۲۰ میلیاردی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرضا ظهرابی با اشاره به دستگیری ۲ متهم گفت: در پی مراجعه تعداد زیادی از شهروندان به این پلیس، بیان داشتند که افرادی اقدام به ارسال لینک آلوده برای آنها کرده‌اند که پس از کلیک کردن بر روی آن، بلافاصله مبالغی از حساب‌ بانکی آنها برداشت شده است که بلافاصله موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان این پلیس پس از بررسی ‌های صورت گرفته متوجه شدند که متهمین با ارسال پیامک با عناوین شکوایه قضایی، دریافت سود سهام عدالت، دریافت یارانه و یا موضوع دوست یابی و با سوء استفاده از حس طمع و ترس در قربانیان، آنها را وادار به کلیک کردن بر روی لینک‌های آلوده می‌کردند که سرانجام آن منجر به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های شکات می‌شد.

رئیس پلیس فتا استان فارس با بیان اینکه مأموران در مرحله تحقیقات و با اقدامات فنی متوجه شدند متهمین در حال خرید کالا از یکی از فروشگاه‌های سطح شهر با پول‌های کلاهبرداری شده هستند، گفت: بلافاصله با هماهنگی قضایی ماموران پلیس به فروشگاه مربوطه اعزام شدند و متهمین را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ ظهرابی خاطرنشان کرد: متهمین در ابتدا منکر هرگونه کلاهبرداری شدند ولی با مواجهه با مستندات پلیسی به کلاهبرداری از ۷۰ نفر به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال اقرار کردند.

این مقام ارشد انتظامی از شهروندان درخواست کرد تا نسبت به لینک‌های وسوسه کننده و فریب دهنده ارسالی به تلفن‌های همراهشان هوشیاری لازم را داشته باشند و هرگز بر روی لینک‌های آلوده ارسال شده از طرف افراد ناشناس کلیک نکنند.

وی از کاربران فضای مجازی درخواست کرد در صورت مواجهه شدن و یا اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا و یا از طریق شماره تماس 096380 گزارش کنند.