https://mehrnews.com/x3crpm ۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6872560 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ صدونوزدهمین شب بیعت مردم شازند با ولایت فقیه شازند- در این ویدئو صدونوزدهمین شب بیعت مردم شازند با ولایت فقیه و نظام اسلامی را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6872560 کپی شد مطالب مرتبط تجلی شور حسینی مردم محلات در صد و هجدهمین شب ایستادگی صدوهجدهمین اجتماع شبانه مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و بیستمین شب بعثت ۱۲۰ شب از حماسه و ایستادگی مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه گذشت میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و هجدهمین قرار عاشقی صد و بیستمین شب مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه میدانداری مردم محلات در صد و بیستمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما