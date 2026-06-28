https://mehrnews.com/x3crSF ۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۲ کد مطلب 6873751 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۲ میدانداری مردم محلات در صد و بیستمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب محلات- در این ویدئو میدانداری مردم محلات در صد و بیستمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6873751 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و بیستمین شب بعثت میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و نوزدهمین شب حماسه و مقاومت شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صدو بیست و یکمین شب حماسه و مقاومت صدونوزدهمین شب بیعت مردم شازند با ولایت فقیه شور حماسی مردم خمین در صد و بیست و یکمین شب بیعت با رهبر انقلاب ۱۲۱ شب از مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی گذشت حماسه حضور ۱۲۱ شب ایستادگی در محلات صد و بیست و یکمین شب تجمع مردم شازند در بیعت با رهبر معظم انقلاب موج صد و بیستم بعثت انقلاب به آزادشهر رسید رامیان، همراه با موج صد و بیستم بعثت انقلاب کردکوی همگام با موج صد و بیستم بعثت انقلاب دارالمؤمنین گرگان در موج صد و بیستم بعثت انقلاب گالیکش به موج صد و بیستم بعثت انقلاب پیوست برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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