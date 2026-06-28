https://mehrnews.com/x3crSB ۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۳ کد مطلب 6873748 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۳ صد و بیستمین شب مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه ساوه- در این ویدئو صد و بیستمین شب مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6873748 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و بیستمین شب بعثت شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صدو بیست و یکمین شب حماسه و مقاومت صدونوزدهمین اجتماع شبانه مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب شور حماسی مردم خمین در صد و بیست و یکمین شب بیعت با رهبر انقلاب ۱۲۱ شب از مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی گذشت حماسه حضور ۱۲۱ شب ایستادگی در محلات صد و بیست و یکمین شب تجمع مردم شازند در بیعت با رهبر معظم انقلاب موج صد و بیستم بعثت انقلاب به آزادشهر رسید صدونوزدهمین شب بیعت مردم شازند با ولایت فقیه رامیان، همراه با موج صد و بیستم بعثت انقلاب کردکوی همگام با موج صد و بیستم بعثت انقلاب دارالمؤمنین گرگان در موج صد و بیستم بعثت انقلاب گالیکش به موج صد و بیستم بعثت انقلاب پیوست برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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