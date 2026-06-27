https://mehrnews.com/x3crpv ۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ کد مطلب 6872567 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و نوزدهمین شب حماسه و مقاومت اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و نوزدهمین شب حماسه و مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6872567 کپی شد مطالب مرتبط تجلی شور حسینی مردم محلات در صد و هجدهمین شب ایستادگی صد و نوزدهمین حضور لنگرودی ها همزمان با ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) صدوهجدهمین اجتماع شبانه مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب میدانداری مردم محلات در صد و بیستمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و هجدهمین قرار عاشقی شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و بیستمین شب بعثت ۱۲۰ شب از حماسه و ایستادگی مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه گذشت برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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