هشدار جنبش امل لبنان درباره پیامدهای توافق با رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، جنبش امل لبنان از همه مردم لبنان خواست با بالاترین سطح بیداری و وحدت ملی، از گرفتار شدن در طرح‌های تفرقه‌افکنانه‌ی مورد نظر رژیم صهیونیستی پرهیز کنند.

این جنبش در واکنش به توافق دولت بیروت و رژیم تل‌آویو نیز گفت: این توافق نامتوازن است و موجب تحکیم و تثبیت واقعیت‌هایی به سود رژیم صهیونیستی می‌شود.

جنبش امل هشدار داد که این توافق همچنین دربردارنده مخاطرات سیاسی و حاکمیتی است و امکان پذیرش آن وجود ندارد.

جماعت اسلامی لبنان: معیار هر توافق، حفظ حاکمیت و خروج کامل اسرائیل از لبنان است

همچنین بنا به اعلام شبکه الجزیره، جماعت اسلامی لبنان تأکید کرد: معیار هرگونه توافق [با رژیم اسرائیل] حفظ کامل حاکمیت لبنان و تضمین خروج نظامیان صهیونیست از تمامی اراضی اشغالی لبنان است.

این گروه همچنین هشدار داد: هرگونه گفت وگویی درباره انحصار سلاح و بسط حاکمیت دولت بر خاک لبنان نباید تحت فشار اشغالگران صهیونیست یا تهدید انجام شود.

این اظهارات در واکنش به توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی در واشنگتن در حالی صورت می‌گیرد که حزب الله مخالفت کامل خود را با آن در مراتب مختلف اعلام کرده است.