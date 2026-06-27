https://mehrnews.com/x3crqN ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۰ کد مطلب 6872631 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۰ مردم زابل همچنان در میدان مقاومت زابل- مردم شهر زابل در صد و هجدهمین شب از شهادت قائد امت، تجمع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6872631 کپی شد مطالب مرتبط کلنگزنی مدرسه ۶ کلاسه «شجره طیبه» در بنجار تصاویر هوایی از تجمع باشکوه مردم ارومیه در خیابان حماسه حضور زابلی ها به شب صد و هفدهم رسید اجتماع زابلیها به شب صد و شانزدهم رسید امام جمعه زابل: عزت ملی قابل معامله نیست حماسه مردم میاندوآب در موج ۱۱۸ شب های اقتدار ملی در خیابان نمایش وفاداری و اقتدار ملی سلماسی ها در حمایت از رهبری برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی اجتماع مردمی
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