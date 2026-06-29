به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن بیگی ظهر دوشنبه در نخستین نشست شورای هماهنگی بانکهای شهرستان مرزی بندر آستارا که با حضور فرماندار، امام جمعه و رؤسای بانکهای شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به نقش محوری شبکه بانکی در تأمین امنیت اقتصادی و جلب اعتماد عمومی، بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب، پاسخگویی شفاف و رعایت حقوق مردم تأکید کرد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه هیچگونه ترک فعل و اهمالی را تحمل نخواهد کرد، افزود: بانکها موظفاند در چارچوب قوانین، خدمات بانکی را با سرعت، دقت و تکریم اربابرجوع ارائه دهند و هرگونه اخلال در روند خدمترسانی با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه میشود.
دادستان آستارا همچنین هماهنگی بیشتر شبکه بانکی با دستگاههای اجرایی و نظارتی را ضروری دانست و گفت: پیشگیری از تخلفات، ارتقای سلامت نظام بانکی، مقابله با فساد و افزایش رضایتمندی شهروندان باید در اولویت مدیران بانکی قرار گیرد.
در بخش دیگری از این نشست، چالشهای حوزه بانکی شهرستان، راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات، تقویت هماهنگی میان بانکها و دستگاههای اجرایی و شیوههای تسهیل ارائه خدمات به مردم مورد بررسی قرار گرفت.
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