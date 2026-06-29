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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

تأکید دادستان آستارا بر برخورد قاطع با ترک فعل بانک‌ها

تأکید دادستان آستارا بر برخورد قاطع با ترک فعل بانک‌ها

آستارا- دادستان آستارا با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات دقیق، سریع و همراه با تکریم ارباب‌رجوع گفت: هرگونه ترک فعل یا اهمال در روند خدمت‌رسانی بانکی با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن بیگی ظهر دوشنبه در نخستین نشست شورای هماهنگی بانک‌های شهرستان مرزی بندر آستارا که با حضور فرماندار، امام جمعه و رؤسای بانک‌های شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به نقش محوری شبکه بانکی در تأمین امنیت اقتصادی و جلب اعتماد عمومی، بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب، پاسخگویی شفاف و رعایت حقوق مردم تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه هیچ‌گونه ترک فعل و اهمالی را تحمل نخواهد کرد، افزود: بانک‌ها موظف‌اند در چارچوب قوانین، خدمات بانکی را با سرعت، دقت و تکریم ارباب‌رجوع ارائه دهند و هرگونه اخلال در روند خدمت‌رسانی با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه می‌شود.

دادستان آستارا همچنین هماهنگی بیشتر شبکه بانکی با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را ضروری دانست و گفت: پیشگیری از تخلفات، ارتقای سلامت نظام بانکی، مقابله با فساد و افزایش رضایتمندی شهروندان باید در اولویت مدیران بانکی قرار گیرد.

در بخش دیگری از این نشست، چالش‌های حوزه بانکی شهرستان، راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات، تقویت هماهنگی میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی و شیوه‌های تسهیل ارائه خدمات به مردم مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6874402

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