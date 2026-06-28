فرماندار دشتی: مدیران دستاوردهای دولت را برای مردم تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست شورای معاونان فرمانداری شهرستان دشتی اظهار کرد: حضور مستمر مدیران در بین مردم، شنیدن مطالبات و پیگیری مسائل آنان از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم است و انتظار داریم همه مدیران این موضوع را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
وی افزود: همه ارکان دولت وفاق ملی با وجود همه مشکلات، تلاش های خستگی ناپذیری در ایام اخیر صورت داده اند و لازم است خدمات، اقدامات و دستاوردهای دولت به نحو مطلوب برای مردم اطلاعرسانی شود تا جامعه از فعالیتها و برنامههای در حال اجرا آگاهی داشته باشند چرا که قطعا این امر نقش مهمی در افزایش امید و اعتماد عمومی دارد.
فرماندار دشتی با تأکید بر پیگیری مستمر مطالبات مردمی گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید مکاتبات، درخواستها و مشکلات مردم را با جدیت و تا حصول نتیجه دنبال کنند و از هرگونه تعلل در پاسخگویی و خدمترسانی پرهیز شود.
مقاتلی ادامه داد: پاسخگویی، تکریم ارباب رجوع و پیگیری امور مردم از مهمترین شاخصهای ارزیابی مدیران است و انتظار داریم همه مدیران با روحیه جهادی در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.
تکمیل طرحهای نیمهتمام
وی با اشاره به سیاستهای عمرانی دولت چهاردهم تصریح کرد: در سال جاری سیاست دولت بر این است که پروژه عمرانی جدیدی آغاز نشود و همه ظرفیتها و اعتبارات بر تکمیل پروژههای نیمهتمام متمرکز شود.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: تکمیل طرحهای نیمهتمام علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع، موجب بهرهبرداری سریعتر پروژهها، افزایش رضایتمندی مردم و شتاببخشی به روند توسعه شهرستان خواهد شد.
مقاتلی بر هماهنگی و همافزایی مجموعه فرمانداری و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: با تعامل، پیگیری مستمر و تلاش شبانهروزی میتوان روند خدمترسانی به مردم را ارتقا داد و اهداف توسعهای شهرستان را با سرعت بیشتری محقق کرد.
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