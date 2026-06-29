داود اوغلو: چرا دولت اردوغان از ایران حمایت نمی کند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، احمد داود اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه و از منتقدان کنونی دولت رجب طیب اردوغان، با اشاره به برپایی مذاکرات میان آمریکا و ایران، از غایب بودن ترکیه در روند این مذاکرات انتقاد کرد.

وی افزود که از توافقنامه تهران در سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۶، هر جلسه با ایران، آمریکا یا دیگران، در استانبول تحت میانجیگری ما برگزار می شد، اما از سال ۲۰۱۶، حتی یک جلسه هم برگزار نشده است.

داود اوغلو با اشاره به اینکه دولت ترکیه دیدگاه استراتژیک خود را از دست داده‌ است، تصریح کرد که ترکیه تنها همسایه ایران و اوکراین در جهان است، اما دولت ترکیه از این مزیت استفاده نمی کند. می‌دانید چرا؟ برای اینکه ترامپ را ناراحت نکند. آنها از زبان تردید و شرمندگی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به سالروز عاشورای حسینی اعلام کرد که کربلای معاصر در دو جا است. یکی غزه و دیگری ایران، جایی که کودکان در حملات به مدرسه میناب قتل‌عام شدند. هم در حملات غزه و هم در حملات میناب، ما بیانیه‌هایی صادر کردیم که تنها از طریق اعتبار بین‌المللی ما جهان را به هم ریخت، حتی اگر در کمپین‌های بین‌المللی قدرت واقعی نداشتیم؛ این تنها بر اساس جایگاه شخصی ما بود.

داود اوغلو افزود: راه حق در کربلا این است که از مظلوم دفاع کنید. چرا از ایران حمایت نمی کنید؟