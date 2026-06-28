به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمزه بهرامی در سخنانی، اظهار داشت: در سهماهه نخست سال جاری، شهروندان شریف استان لرستان در مجموع ۲۷۷ هزار و ۲۹۱ تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ برقرار کردهاند که این آمار نشاندهنده ارتباط مستمر و اعتماد مردم به مجموعه انتظامی استان است.
وی افزود: از مجموع تماسهای برقرار شده با مرکز ۱۱۰، حدود ۴۱ درصد مربوط به موارد فوریتی بوده که نیازمند حضور و اقدام فوری واحدهای انتظامی و سایر پلیسهای تخصصی در صحنه بوده است.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی لرستان ادامه داد: حدود ۵۹ درصد دیگر از تماسها نیز شامل پیگیری موضوعات مختلف، راهنمایی و ارائه خدمات مشاورهای از سوی کارشناسان مرکز فوریتهای پلیسی بوده که در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگویی لازم به شهروندان انجام شده است.
سرهنگ بهرامی با قدردانی از همکاری و اعتماد مردم استان به پلیس، تصریح کرد: این حجم از تماسها با مرکز ۱۱۰ نشاندهنده اعتماد مردم به خادمان خود در مجموعه انتظامی استان لرستان است.
وی تأکید کرد: هدف مجموعه انتظامی استان، جلب رضایت شهروندان و ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات پلیسی به مردم است و پلیس همواره تلاش میکند با پاسخگویی سریع و خدمات مؤثر، امنیت و آرامش بیشتری برای شهروندان فراهم کند.
نظر شما