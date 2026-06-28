قهرمانی: ۱۲ هزار تصادف در هرمزگان بدون پرونده قضایی رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی صبح یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه ای با تبریک هفته قوه قضاییه به قضات، کارکنان دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه، اظهار کرد: خدمت در دستگاه قضایی مسئولیتی سنگین است و همکاران ما با تمام توان و از جان و دل برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضایی در هرمزگان، افزود: نتیجه این تلاش‌ها کسب رتبه نخست رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی در میان استان‌های کشور است و بر اساس ارزیابی‌ها، میزان رضایت‌مندی مردم هرمزگان به ۷۳ درصد رسیده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلی قوه قضاییه ارائه خدمات مطلوب و تسهیل دسترسی مردم به عدالت است، تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تحول در شیوه‌های خدمت‌رسانی و توسعه خدمات هوشمند قضایی است که استان هرمزگان در ارائه ایده‌ها، تدوین راهکارها و اجرای طرح‌های تحول‌آفرین، نقش مؤثری داشته است.

قهرمانی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیند صدور گواهی عدم سوءپیشینه، گفت: در گذشته دریافت این گواهی مستلزم مراجعات متعدد به ادارات، دادسرا، پلیس آگاهی، انگشت‌نگاری، ارائه مدارک مختلف و صرف زمان طولانی بود، اما اکنون متقاضیان تنها با ثبت درخواست در سامانه «عدل ایران» و وارد کردن کد ملی، می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند.

وی ادامه داد: بررسی درخواست‌ها در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود و گواهی عدم سوءپیشینه نیز معمولاً ظرف یک تا دو ساعت صادر و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. همچنین امکان استعلام اصالت این گواهی‌ها از طریق کد رهگیری نیز فراهم شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه خدمات قضایی به صورت شبانه‌روزی در دسترس مردم قرار دارد، افزود: امروز هر فرد در هر نقطه کشور می‌تواند در تمام ساعات شبانه‌روز از طریق سامانه‌های الکترونیکی، دادخواست، شکایت یا لایحه خود را ثبت کند و دیگر محدودیتی از نظر زمان و مکان برای دسترسی به خدمات قضایی وجود ندارد.

قهرمانی همچنین به اجرای طرح رسیدگی غیرقضایی به خسارت‌های ناشی از تصادفات اشاره کرد و گفت: این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۱ در هرمزگان آغاز شده و بر اساس آن زیان‌دیدگان بدون مراجعه به دادگاه، دادسرا یا پاسگاه و بدون نیاز به صدور حکم قضایی تنها با مراجعه به پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه، خسارت خود را دریافت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: از زمان اجرای این طرح تاکنون ۱۲ هزار پرونده تصادف بدون تشکیل پرونده قضایی تعیین تکلیف شده و بیش از ۲۳۸۰ میلیارد تومان خسارت به زیان‌دیدگان پرداخت شده است که این اقدام موجب کاهش مراجعات مردم و تسریع در جبران خسارت‌ها شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه از اجرای طرح انحصار وراثت الکترونیکی نیز خبر داد و اظهار کرد: استان هرمزگان آغازگر این طرح بوده و اکنون با عملیاتی شدن آن برای هر مورد فوتی که ثبت می‌شود، گواهی انحصار وراثت نیز به صورت الکترونیکی صادر و در دسترس قرار می‌گیرد، اقدامی که موجب حذف مراجعات غیرضروری و تسهیل ارائه خدمات به شهروندان شده است.