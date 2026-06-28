هدف گذاری برای جذب ۵۰۰۰ حامی ایتام در استان بوشهر

فرید محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه خدمات به حدود ۲ هزار یتیم در سطح استان اظهار کرد: طرح حامی‌یابی برای ایتام در ماه‌های محرم و صفر در سطح استان بوشهر اجرایی شده است.

وی از هدف گذاری برای جذب پنج هزار حامی ایتام در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: برنامه هایی با استفاده از ظرفیت هیئت‌های مذهبی، مراکز نیکوکاری و گروه‌های مردمی در دستور کار است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر افزود: افرادی که قصد مشارکت در این طرح را دارند می توانند از طریق اپلیکیشن «صدقه من» یا با مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری نسبت به انتخاب و حمایت از ایتام اقدام کنند.

وی با اشاره به حمایت از ۶ هزار و ۸۰۰ خانوار مددجوی آسیب‌دیده از جنگ در قالب «ایران همدل» خاطرنشان کرد: با مشارکت خیرین، مراکز نیکوکاری و مجموعه کمیته امداد امام خمینی(ره) برنامه «ایران همدل» اجرایی شد.

نقش مهم مراکز نیکوکاری

محبی افزود: این خانواده ها مشکلاتی در زمینه های معیشت، تأمین لوازم ضروری منزل و واحدهای مسکونی داشتند که با تعامل مراکز نیکوکاری کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به نقش مراکز نیکوکاری در تأمین خسارات خانواده‌های نیازمند تصریح کرد: شناسایی و تحت حمایت قرار دادن خانواده‌های نیازمندی بود که پیش از این تحت پوشش کمیته امداد قرار نداشتند از اقدامات مهم در این ایام بود.

محبی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، از ابتدای سال تا پایان سال، نزدیک به ۶۰۰ خانوار جدید تحت حمایت کمیته امداد قرار گرفتند؛ خانوارهایی که عمدتاً در دهک‌های ۱ تا ۳ درآمدی قرار داشتند و لازم بود نیازهای اولیه آنان برطرف شود.