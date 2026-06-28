تدوین اطلس آلودگی سواحل مکران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، امید صدیقی با اشاره به آخرین اقدامات این دفتر در حوزه پایش و مدیریت آلودگیهای دریایی اظهار کرد: بر اساس دادههای حاصل از پایشهای اخیر، فرآیند شناسایی محدوده اثرگذاری آلایندههای شاخص آغاز شده و گزارشهای فنی تفکیکشده از منابع آلودگی در حال تدوین است.
وی افزود: در این راستا، بررسی وضعیت آلودگی و شناسایی منابع آلاینده سواحل مکران به طور کامل انجام شده و «اطلس آلودگی سواحل مکران» نیز تهیه شده است که به زودی رونمایی خواهد شد.
مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی با اشاره به اقدامات اصلاحی و بازدارنده گفت: بازرسیهای سرزده از عملکرد تصفیهخانههای واحدهای صنعتی فعال در مناطق ساحلی در دستور کار قرار گرفته و همزمان فرآیند نصب سامانههای پایش آنلاین کیفیت آب در نقاط حساس تخلیه پساب با اولویت ویژه در حال اجراست.
صدیقی ادامه داد: برنامه پایش فصلی آلودگی واحدهای صنعتی و خدماتی مستقر در مناطق ساحلی و دریایی نیز به صورت منظم انجام میشود و برای واحدهای آلاینده، اخطاریه اصلاح سیستم تصفیه و تخلیه پساب مطابق استانداردهای زیستمحیطی صادر میشود. در صورت بیتوجهی به اخطارها و پس از طی مراحل قانونی، این واحدها در فهرست واحدهای آلاینده قرار خواهند گرفت.
وی همچنین از پیگیری اجرای طرحهای احداث و تکمیل سیستمهای تصفیه پساب در واحدهای صنعتی و خدماتی بزرگ مستقر در نوار ساحلی خبر داد و گفت: هماکنون چندین پروژه مهم در این زمینه در حال اجراست که نقش مؤثری در کاهش آلودگیهای دریایی خواهد داشت.
صدیقی در ادامه با تشریح راهبردهای مقابله با آلودگیهای نفتی در خلیج فارس گفت: توسعه سامانههای پایش هوشمند و پیشگیرانه، استفاده از تصاویر ماهوارهای و پهپادهای پایش محیطی با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت، از مهمترین برنامههای این دفتر برای شناسایی سریع لکههای نفتی در مناطق حساس زیستمحیطی است.
وی افزود: ارزیابی مستمر آمادگی تجهیزات واکنش سریع از جمله اسکیمرهای جمعآوری آلودگیهای نفتی و حائلهای شناور مستقر در بنادر کشور نیز در حال انجام است تا در صورت وقوع هرگونه آلودگی نفتی، امکان واکنش سریع و مؤثر فراهم باشد.
مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از زیستگاههای حساس ساحلی و دریایی از طریق پایش میدانی، بهرهگیری از فناوریهای هوشمند، استفاده از تصاویر ماهوارهای و همکاری نزدیک با ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای ساحلی با جدیت دنبال میشود و هوشمندسازی فرآیندهای پایش، سرعت، دقت و اثربخشی اقدامات حفاظتی را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد.
مدیرکل دفتر آلودگیهای دریایی محیطزیست از تدوین اطلس آلودگی سواحل مکران و تقویت پایش هوشمند برای مقابله با آلایندههای دریایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، امید صدیقی با اشاره به آخرین اقدامات این دفتر در حوزه پایش و مدیریت آلودگیهای دریایی اظهار کرد: بر اساس دادههای حاصل از پایشهای اخیر، فرآیند شناسایی محدوده اثرگذاری آلایندههای شاخص آغاز شده و گزارشهای فنی تفکیکشده از منابع آلودگی در حال تدوین است.
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