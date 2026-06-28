  1. استانها
  2. اردبیل
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

کشف ۶ دستگاه تولید و استخراج ارز دیجیتال در اصلاندوز

کشف ۶ دستگاه تولید و استخراج ارز دیجیتال در اصلاندوز

اردبیل – فرمانده انتظامی شهرستان اصلاندوز از کشف ۶ دستگاه تولید و استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۴ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی محرمی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر نگهداری و راه اندازی دستگاه تولید و استخراج ارز دیجیتال در منزلی مسکونی در شهر اصلاندوز، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان اصلاندوز با انجام تحقیقات میدانی و بررسی های تخصصی از صحت گزارش های دریافتی اطمینال حاصل و با هماهنگی مرجع قضایی و در قالب اکیپ عملیاتی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصلاندوز با اشاره به بازرسی های به عمل آمده از این منزل مسکونی گفت: در این بازرسی ۶ دستگاه تولید و استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۴ میلیارد ریال کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 6872920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها