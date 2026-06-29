تشکیل کمیته پزشکی ستاد برگزاری مراسم تشییع امام شهید در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای در ۳ شهر تهران، قم و مشهد و نیز با توجه به انتصاب ادهمی مقدم معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مسئول کمیته پزشکی ستاد برگزاری مراسم تشییع امام شهید در دانشگاه آزاد اسلامی، اقدامات و تدابیر لازم در سازمان مرکزی این دانشگاه و توسط واحدهای دانشگاهی در سه شهر مذکور و بیمارستان های تابعه اندیشیده شد و این واحدها و مراکز درمانی در آماده باش می باشند.

این کمیته به منظور بهره گیری از تمام ظرفیت ها و بر اساس محورهایی از جمله: برنامه ریزی و استقرار تیم های پزشکی، اورژانس و آمبولانس در محل برگزاری مراسم و مسیرهای تشییع؛ تأمین تجهیزات پزشکی، داروهای ضروری و ایجاد ایستگاه های بهداشت و درمان موقت؛ هماهنگی با بیمارستان‌ها، اورژانس ۱۵ و مراکز درمانی برای ارائه خدمات فوری در صورت نیاز و نیز نظارت بر وضعیت سلامت شرکت کنندگان، مدیریت موارد اضطراری تشکیل شده است.

بدین منظور جلسه ای به صورت مجازی و فوری با حضور معاون علوم پزشکی، مدیرکل خدمات سلامت و مدیران مربوطه، روسای واحد های دانشگاهی علوم پزشکی سه استان مذکور و روسای مراکز درمانی آنها برگزار شد.

تاکید بر تمرکز برخی از تخصص های مورد نیاز (داخلی، جراحی، اطفال، عفونی و ...) توسط پزشکان (آنکال) و کادر درمان در اورژانس های بیمارستان ها، ایجاد خدمات درمانی سیار، تامین دارو و مواد مصرفی و اقلام درمانی و بهداشتی با همکاری وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی کشور، هلال احمر، اورژانس، شهرداری ها و ... تامین اعتبار در این خصوص در این جلسه مطرح شد.

در این راستا جراحی های الکتیو به زمان دیگری حد المقدور تغییر داده شده است و استقرار آمبولانس های بیمارستان ها و نیز از سوی اورژانس هماهنگ شده است. همچنین لازم به ذکر است باند فرود هلی کوپتر در بیمارستان فرهیختگان با هماهنگی با وزارت بهداشت قابلیت پذیرش بیماران را دارد.

در نهایت شرح وظایفی از سوی این کمیته (مستقر در معاونت علوم پزشکی) به ۳ استان مربوطه در راستای تأمین سلامت و ایمنی شرکت کنندگان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب در طول برگزاری مراسم مطابق موارد زیر ابلاغ شد:

برنامه ریزی و اقدام لازم جهت استقرار پایگاه‌ها و تیم‌های امدادی و درمانی در محل‌های مناسب و تعیین نقاط دسترسی برای ارائه خدمات سریع و مؤثر

بررسی و برآورد نیازهای پزشکی درمانی و امدادی متناسب با گستره مراسم و جمعیت شرکت کنندگان و ارائه پیشنهادهای لازم به ستاد برگزاری

هماهنگی و تعامل مؤثر با مراکز و نهادهای ذی ربط از جمله اورژانس جمعیت هلال احمر مراکز درمانی و بیمارستان‌های منطقه به منظور تأمین نیروهای تخصصی تجهیزات و خدمات امدادی مورد نیاز

همکاری و هماهنگی مستمر با سایر کمیته های ستاد برگزاری به منظور ایجاد شرایط ایمن و سالم برای شرکت کنندگان و ارائه خدمات پزشکی اولیه کمک‌های اولیه و رسیدگی فوری به بیماران و مصدومان احتمالی در محل مراسم

پیش بینی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری کنترل و مدیریت حوادث و شرایط اضطراری احتمالی در حوزه سلامت با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان

ثبت و مستندسازی خدمات ارائه شده موارد درمانی حوادث و اقدامات انجام شده و ارائه گزارش‌های لازم به ستاد مرکزی معاونت علوم پزشکی دانشگاه

تهیه و ارائه گزارش نهایی از عملکرد کمیته پزشکی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی برای برنامه های آتی.

انجام سایر امور مرتبط که در چارچوب وظایف کمیته از سوی ستاد برگزاری محول می گردد.

لازم به ذکر است مراکز درمانی دانشگاه آزاد اسلامی در این سه شهر به شرح زیر است:

۱- بیمارستان فرهیختگان

آدرس: تهران انتهای ستاری شمال میدان شهید دکتر طهرانچی روبروی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بیمارستان فرهیختگان

تلفن: ۴۴۸۴۵۱۵۸-۰۲۱۴۴۸۴۵۱۶۹

۲- بیمارستان بوعلی

آدرس: تهران، میدان امام حسین (ع)، ابتدای خیابان دماوند، بیمارستان بوعلی

تلفن: ۰۲۱۳۳۷۸۶۱۸۲

۳- بیمارستان امیرالمومنین (ع)

آدرس: تهران، نازی آباد، خیابان شهید شیرمحمدی، روبروی پارک سردار، بیمارستان امیرالمومنین (ع)

تلفن: ۵۲-۰۲۱۵۵۳۴۶۵۵۰۰

۴- بیمارستان آریا

آدرس: مشهد، چمران ۱۲، بیمارستان آریا

تلفن: ۸ _ ۰۵۱۳۲۲۹۰۹۴

۵- بیمارستان ۲۲ بهمن

آدرس: مشهد، کوی طلاب، پیچ دوم تلگرد، بیمارستان ۲۲ بهمن

تلفن: ۴۱۴۴۳-۰۵۱

۶- درمانگاه نور

آدرس: قم، میدان پلیس، ابتدای بلوارر شهید محلاتی درمانگاه شبانه روزی نور

تلفن: ۵-۰۲۵۳۷۲۲۲۲۴۴