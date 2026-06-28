سقوط ذخایر راهبردی نفت آمریکا به کمترین میزان در ۴ دهه اخیر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع بین‌المللی، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد حجم نفت خام موجود در ذخایر راهبردی آمریکا به حدود ۳۳۰ میلیون بشکه کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح این ذخایر از دهه ۱۹۸۰ و دوران تکمیل تدریجی آن محسوب می‌شود.

ذخایر راهبردی نفت آمریکا که به عنوان مهم‌ترین ابزار این کشور برای مقابله با بحران‌های عرضه و اختلال در بازار جهانی انرژی شناخته می‌شود، در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۷۲۰ میلیون بشکه رسیده بود، اما اکنون بیش از نیمی از این ذخایر تخلیه شده است.

بخش عمده‌ای از این کاهش در سال‌های اخیر و با هدف کنترل قیمت انرژی و جبران نگرانی‌های ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در دوران تنش‌های اخیر در منطقه و درگیری‌ها با ایران انجام شده است. کارشناسان معتقدند این ذخایر آخرین سپر امنیت انرژی آمریکا در زمان وقوع بحران‌هاست و کاهش آن به پایین‌ترین سطح در چند دهه اخیر، حاشیه امن واشنگتن برای واکنش به شوک‌های احتمالی بازار را به شدت محدود کرده است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت وقوع یک بحران جدید، دولت آمریکا ظرفیت بسیار کمتری برای عرضه نفت به بازار خواهد داشت که می‌تواند نوسانات قیمت را تشدید کند. از سوی دیگر، بازسازی این ذخایر فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌بر است؛ چرا که واشنگتن ناچار به خرید میلیون‌ها بشکه نفت از بازار جهانی خواهد بود که خود می‌تواند فشاری صعودی بر قیمت‌ها وارد کند. با این حال، به نظر می‌رسد بازار جهانی نفت در شرایط فعلی و با تمرکز بر قیمت‌های کنونی، هنوز ریسک ناشی از آسیب‌پذیری آمریکا در برابر شوک‌های عرضه را به طور کامل در محاسبات خود لحاظ نکرده است.