به گزارش خبرنگار مهر، هادی بادینلو ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ، با اشاره به آمادگی‌های اجرایی مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: تاکنون بیش از هزار و ۶۰۰ موکب برای خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران ثبت‌نام و تأیید شده‌اند و جانمایی این مواکب با همکاری کمیته مردمی در حال انجام است.

وی افزود: برنامه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای از شب پیش از مراسم تشییع در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص)، مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز خواهد شد و این آیین با شعار «باید برخاست» اجرا می‌شود.

بادینلو با بیان اینکه رویدادهای فرهنگی و هنری متنوعی در این مراسم پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: جشنواره تولید آثار فاخر، استقرار استیج مرکزی، سیستم صوت واحد و حضور مداحان، قاریان، شاعران و گروه‌های سرود برتر کشور از جمله برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

مسئول کمیته فرهنگی بدرقه قائد شهید امت در استان قم، اقامه نماز بر پیکر قائد شهید امت را مهم‌ترین بخش مراسم دانست و ابراز امیدواری کرد که این آیین با حضور گسترده و باشکوه مردم از مسجد مقدس جمکران تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شود.