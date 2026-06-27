به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید، در برنامه «جام ۲۶» ضمن تشریح آخرین وضعیت تیم امید، از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ دفاع کرد و معتقد است ملی‌پوشان با وجود همه محدودیت‌ها نمایش قابل قبولی ارائه کردند.

عبدی در ابتدا در پاسخ به سوال مجری برنامه دریاره آغاز اردوی تیم ملی امید گفت: تمرینات تیم ملی امید از امروز آغاز شده است و نخستین روز اردو را پشت سر گذاشتیم. با توجه به همکاری باشگاه گل‌گهر، بازیکنان این تیم می‌توانند با تأخیر به اردو اضافه شوند و امیدوارم این همکاری خوب همچنان ادامه داشته باشد.

سرمربی تیم ملی امید در ادامه به دیدار ایران و مصر در جام جهانی اشاره کرد و گفت: من هم مانند تمام ایرانی‌ها برای تماشای بازی بیدار ماندم. تمام ملت، هیجان این مسابقه را داشتند. بازی بسیار جذابی بود و انتظار داشتیم کار را در همان ۹۰ دقیقه تمام کنیم، اما گویا تیم‌های ما همیشه کار را به دقایق ۹۲ و ۹۵ می‌کشانند. تا صبح امروز همه چیز برای ما بود، اما حالا باید منتظر و امیدوار باشیم شانس هم به کمک‌مان بیاید.

عبدی در حمایت از بازیکنان تیم و افکار امیر قلعه نویی تصریح کرد: باید کفش‌های مربیان و بازیکنان را پوشید و بعد درباره آنها قضاوت کرد. خیلی‌ها هیچ‌وقت در چنین فضا و هیجانی نبوده‌اند و تجربه حضور در تیم ملی را ندارند. کسی که این شرایط را تجربه کرده باشد، می‌داند در چنین مسابقاتی اولین اشتباه می‌تواند آخرین اشتباه باشد و به همین دلیل بازیکنان باید با دقت بسیار بالایی تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: وقتی گل تساوی را مقابل مصر به ثمر رساندیم، همه دوباره نفس تازه کردند. تیم ملی تلاش بی‌شائبه‌ای انجام داد و همه بازیکنان با تمام وجود جنگیدند. در فوتبال نمی‌توان در تمام ۹۰ دقیقه فشار سنگین گذاشت، بلکه باید بازی را مدیریت کرد.

سرمربی تیم ملی امید با تأکید بر اهمیت تصمیم‌گیری در مسابقات بین‌المللی گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فوتبال، تصمیم‌گیری در لحظه است. بازیکن باید در هر صحنه تشخیص دهد که چه استراتژی‌ای را انتخاب کند. مدیریت زمان و مدیریت مسابقه در چنین بازی‌هایی اهمیت بسیار زیادی دارد و خودم نیز این شرایط را تجربه کرده‌ام.

عبدی با اشاره به تفاوت فضای تیم ملی و فوتبال باشگاهی خاطرنشان کرد: همیشه گفته‌ام شرایط تیم ملی با باشگاه متفاوت است. بازی ملی با احساس و مسئولیت متفاوتی همراه است. در این مسابقات فقط جنگیدن کافی نیست، بلکه باید بازی را به‌درستی مدیریت کرد.مظلوم‌ترین دوره فوتبال ملی را پشت سر گذاشتیم

وی با اشاره به مشکلات تیم ملی ایران در این دوره از رقابت‌ها گفت: به اعتقاد من، این تیم ملی مظلوم‌ترین دوره خود را پشت سر گذاشت. اردوهای کمی داشتیم و از آن عجیب‌تر اینکه کشور میزبان تنها ۴۸ ساعت قبل از مسابقات از ما میزبانی کرد. واقعاً جای سؤال دارد که چرا چنین شرایطی برای تیم ما به وجود آمد. با این حال بازیکنان از خودگذشتگی زیادی نشان دادند. قبول دارم مقابل نیوزیلند می‌توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم، اما مقابل بلژیک اگر گل می‌خوردیم شرایط کاملاً متفاوت می‌شد. در دیدار با مصر هم اگر گل تساوی دیرتر به ثمر می‌رسید، کار برای ما بسیار سخت‌تر می‌شد.

عبدی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به شرایط سخت برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: رفت‌وآمدهای متوالی و پروازهای متعدد، خودش شبیه یک مسابقه است. فیفا باید تلاش بیشتری انجام دهد تا مشکلاتی مانند بازگشت تیم‌ها در ساعت ۴ صبح و سپس انجام دوباره پروازهای طولانی تکرار نشود. این موضوع روی کیفیت فنی تیم‌ها تأثیر مستقیم می‌گذارد.

وی درباره شانس صعود تیم ملی ایران نیز گفت: به نظر من، دیدار ازبکستان و کنگو سرنوشت‌سازتر از هر مسابقه دیگری است. به اعتقاد من، کارلوس کی‌روش از نظر ذهنی بابت صعود تیمش آسوده‌تر است و به همین دلیل می‌تواند بازی را با آرامش بیشتری مدیریت کند.

سرمربی تیم ملی امید در ادامه با اشاره به نقش مسائل روانی و رسانه‌ای در مسابقات بزرگ اظهار داشت: گاهی اوقات مباحث ذهنی و رفتار رسانه‌ها تأثیر بسیار زیادی روی عملکرد یک تیم دارد. مصر در مقطعی از دیدار مقابل ایران تصور کرد همه چیز به سودش تمام شده و همین مسئله باعث تغییر ذهنیت بازیکنان این تیم شد. این تغییر را در جریان مسابقه هم می‌شد به وضوح مشاهده کرد.

سرمربی تیم ملی امید در ادامه درباره شانس قهرمانی تیم‌های حاضر در جام جهانی گفت: با نهایت احترام به همه تیم‌ها، خیلی‌ها از لحاظ تئوری می‌توانند قهرمان جام جهانی شوند، اما در عمل شرایط کاملاً متفاوت است و عوامل زیادی در موفقیت یک تیم نقش دارد.

عبدی در واکنش به انتقادهایی که از امیر قلعه‌نویی مطرح می‌شود، اظهار کرد: این انتقادها را دشمنی نمی‌دانم، بلکه معتقدم بسیاری از افراد نمی‌توانند نظراتشان را به درستی بیان کنند. شاید حتی خود من هم اعتقاد داشته باشم که باید از بازیکنان جوان‌تر برای جام جهانی بعدی بیشتر استفاده شود، اما این دلیل نمی‌شود که کار ارزشمند و عملکرد خوب یک تیم را زیر سؤال ببریم.

وی ادامه داد: در فوتبال فقط تکنیک و تاکتیک اهمیت ندارد. مسائل ذهنی، شرایط روانی، مباحث اجتماعی و حتی رفتار رسانه‌ها نیز در موفقیت یا ناکامی یک تیم نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.مظلوم‌ترین دوره فوتبال ملی را پشت سر گذاشتیم

سرمربی تیم ملی امید در پاسخ به این پرسش که آیا ایران می‌توانست مانند ۱۰ دقیقه پایانی دیدار برابر مصر، در هر سه مسابقه با همان شدت بازی کند، گفت: خیر، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. فوتبال قانون پنج و ۱۰ ثانیه دارد. اگر بتوانید در همان چند ثانیه ابتدایی ضدحمله حریف را متوقف کنید، بخش مهمی از کار را انجام داده‌اید. هر بازیکنی شرایط جسمانی و ویژگی‌های خاص خودش را دارد و نمی‌توان انتظار داشت یک تیم در تمام طول مسابقه با همان شدت و فشار بازی کند.

عبدی در پایان درباره روند پشتوانه‌سازی برای تیم ملی نیز اظهار داشت: چهار سال قبل با حمایت فدراسیون فوتبال پروژه‌ای را آغاز کردیم و با برنامه‌ریزی مناسب توانستیم در جام جهانی نوجوانان برزیل را شکست دهیم و سپس در رده جوانان نیز نتایج خوبی کسب کنیم. امروز می‌توانیم بگوییم این مسیر در حال پیشرفت است.

وی افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی می‌توان در جام ملت‌های آسیا چهار یا پنج بازیکن جوان را به تیم ملی بزرگسالان اضافه کرد تا به تدریج تجربه لازم را کسب کنند. همچنین باید از حمایت‌های آقای تاج و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال نیز قدردانی کنم، چرا که همواره نگاه ویژه‌ای به بحث پشتوانه‌سازی و آینده فوتبال ایران داشته‌اند.