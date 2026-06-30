اجرای پروژه اصلاح الگوی کشت در سطح ۱۰۰ هزار هکتار اراضی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از کشتارگاه صنعتی دام سلماس، با تاکید بر جایگاه استراتژیک این شهرستان در حوزه‌های باغی و زراعی و دامی اظهار کرد: سلماس یکی از محورهای اصلی اجرای طرح‌های نوین کشاورزی در استان است.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد از کشاورزی سنتی به مدرن، گفت: تحول در کشاورزی این منطقه از طریق اصلاح الگوی کشت و تجهیز گسترده مزارع به سیستم‌های آبیاری نوین صورت می‌گیرد.

اصغری ادامه داد: هدف ما در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، اجرای پروژه‌های انتقال آب با لوله و اصلاح الگوی کشت در سطح ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی استان است که بخش مهمی از این تحول در شهرستان سلماس محقق خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع آب و خاک، افزود: پیش‌بینی‌های دقیق و اجرای زیرساخت‌های نوین آبیاری، نه تنها به بهبود عملکرد محصولات کمک می‌کند، بلکه نقشی اساسی در کمک به احیای دریاچه ارومیه ایفا خواهد کرد.

وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با هدف ارتقای بهره‌وری و مدیریت پایدار منابع آب، برنامه‌ای جامع برای تحول در ساختار کشاورزی شهرستان سلماس و سایر مناطق استان در دستور کار قرار داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به موفقیت‌های اخیر استان در اجرای پروژه‌های بزرگ، افزود: افتتاح ۳۳۱ طرح کشاورزی به ارزش بیش از ۴ هزار میلیارد تومان، نشان می‌دهد که آذربایجان‌غربی از نظر توسعه کشاورزی در ردیف استان‌های برتر کشور است.

اصغری یادآور شد: هدف نهایی ما این است که کشاورزان تنها به تولید محصول اکتفا نکنند، بلکه با ایجاد واحدهای فرآوری و بسته‌بندی، محصولات خود را با ارزش افزوده بالاتر و سود بیشتری به بازار عرضه کنند.