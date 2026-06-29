سفر وزیر امور خارجه عراق به دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، فواد حسین وزیر امور خارجه عراق بنا به دعوت اسعد الشیبانی وزیر خارجه حاکمیت خودخوانده سوریه در سفری رسمی به دمشق رسید.

قرار است وزیر امور خارجه عراق در این سفر با مقامات ارشد سوری دیدار و گفتگو کند تا راه‌های تقویت روابط دوجانبه بین عراق و سوریه و توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری را بررسی کند که به نفع منافع مشترک دو کشور برادر باشد.

همچنین در این گفتگوها، آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و راهکارهای تقویت هماهنگی و رایزنی بین دو کشور در مورد چالش‌های مشترک انجام خواهد شد.

بحث و تبادل نظر در مورد تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه و توسعه سازوکارهای همکاری دوجانبه برای تحقق منافع متقابل و حمایت از ثبات منطقه‌ای در این دیدار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.