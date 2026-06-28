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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

به همت خیر مدرسه ساز؛

آغاز عملیات ساخت مدرسه ۴ کلاسه در روستای قشلاق شاهسوند ملایر

آغاز عملیات ساخت مدرسه ۴ کلاسه در روستای قشلاق شاهسوند ملایر

همدان-عملیات ساخت مدرسه ۴ کلاسه خیر ساز در روستای «قشلاق شاهسوند» ملایر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی مدرسه ۴ کلاسه در روستای «قشلاق شاهسوند» از توابع بخش جوکار ملایر عصر یکشنبه با هدف ارتقای کیفیت محیط‌های یادگیری و بهبود زیرساخت‌های آموزشی در مناطق روستایی آغاز شد.

این مدرسه خیر ساز شامل یک ساختمان ۴ کلاسه مجهز به سالن است که با زیربنای ۲۶۰ مترمربع طراحی شده و براساس تعهدات انجام شده، میزان مشارکت اولیه در این طرح افزون بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

این مدرسه به همت خیر نیک اندیش آقای «حاتمی‌کیا» ساخته خواهد شد. این خیر نیک اندیش پیش از این هم در ساخت مدرسه دو کلاسه «چشمه‌های امید» در روستای چشمه قنداب شهرستان اسدآباد مشارکت داشته است.

کد مطلب 6873488

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