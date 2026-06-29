آغاز عملیات ساخت مدرسه ۳ کلاسه در روستای قشلاق شاهسوند جوکار

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات ساخت مدرسه ۳ کلاسه در روستای «قشلاق شاهسوند» جوکار با هدف ارتقای کیفیت محیط‌های یادگیری و بهبود زیرساخت‌های آموزشی در مناطق روستایی آغاز شد.

این پروژه آموزشی که با هدف بهبود زیرساخت‌های آموزشی منطقه اجرا می‌شود با حضور سعید کتابی فرماندار ملایر، علی فراهانی رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز، محمد شهلایی مدیرکل نوسازی مدارس استان و جمعی از رؤسای دستگاه‌های اجرایی منطقه کلنگ‌زنی شد.

پروژه مدرسه سه کلاسه شامل یک ساختمان ۳ کلاسه مجهز به سالن است که با زیربنای ۲۶۰ مترمربع طراحی شده و براساس تعهدات صورت گرفته، میزان مشارکت اولیه در این پروژه افزون بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

شایان ذکر است این پروژه با حمایت مالی جناب آقای حاتمی‌کیا و همسر ایشان، خانم بداقی، از خیرین ساکن خارج از کشور، اجرا می‌شود و این خانواده خیرخواه پیش از این نیز با تعهد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در احداث مدرسه دو کلاسه «چشمه‌های امید» در روستای چشمه‌قنداب شهرستان اسدآباد مشارکت داشتند که نشان‌دهنده تداوم نگاه ویژه آنها به توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم است.