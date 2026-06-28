به گزارش خبرگزاری مهر،آیت الله احمد مروی در دیدار اعضای شورای عالی قضایی استان خراسان رضوی اظهار کرد: اگر خواهان رفاه و احساس بی‌نیازی در جامعه هستیم، باید عدالت را در همه سطوح حاکم کنیم و این وظیفه‌ای است که بر دوش قضات و دستگاه قضاست.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: به‌نظر می‌رسد مغز حکومت، قوه قضائیه است و مابقی، پوسته هستند. خودِ خداوند نیز در روز قیامت، قاضی است و داوری می‌کند و این نشان‌دهنده جایگاه رفیع قضاوت است.

وی بیان کرد: اقدامات بسیار مثبت و تحولات مبارکی در قوه قضاییه ایجاد شده، اگرچه هنوز تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.

مروی افزود: قوه قضائیه می‌تواند با ورود به‌موقع و هوشمندانه، گره‌ گشای مردم باشد.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: مردم چه گناهی دارند که از ناتوانی یا سوءمدیریت برخی مسئولان آسیب می‌بینند؟ قوه قضائیه باید در چنین مواردی فعالانه وارد شود و حقوق مردم را بازستاند.

وی بیان کرد: شمشیر عدالت قوه قضاییه نباید کند شود؛ باید بر سر غاصبان به حقوق مردم باشد، تا مردم در پناه آن، آرامش را تجربه کنند.

مروی اظهار کرد: وقت مردم از جنس «حق‌الناس» است و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها موجب حفظ حقوق مردم است.