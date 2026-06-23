محمدی: مکتب عاشورا رمز پایداری و مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بهزاد محمدی شامگاه سهشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: عبور موشکهای جمهوری اسلامی از سامانههای پدافندی دشمن، دستاوردی بزرگ و راهبردی است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و همواره تمامی مسیرهای منطقی و دیپلماتیک را برای جلوگیری از تنش طی کرده است، اما دشمنان با اقدامات خصمانه و جنایتکارانه، جنگ را بر ملت ایران تحمیل کردند.
حجتالاسلام محمدی تصریح کرد: ملت ایران امروز در میدان مقابله با دشمنان قرار دارد و این مسیر، بر اساس آموزههای قرآنی و اعتقادی، مسیری سخت اما خیرآفرین است.
وی ادامه داد: آمریکا و متحدانش با وجود حضور گسترده نظامی در منطقه، نتوانستند به اهداف خود دست یابند و امروز نشانههای عقبنشینی و ضعف آنان آشکار شده است.
مسئول رسیدگی به امور مساجد استان مرکزی گفت با اشاره به شب تاسوعا و فرهنگ عاشورا تاکید کرد: ملت ایران در مکتب سیدالشهدا(ع) تربیت شده و روحیه ایثار، مقاومت و ولایتمداری را از این مکتب آموخته است.
وی افزود: این روحیه، سرمایه اصلی ملت در برابر تهدیدات و فشارهای دشمنان است.
حجتالاسلام محمدی بیان کرد: حمایت از محور مقاومت در منطقه، شامل یمن، عراق و لبنان، بخشی از راهبرد کلان نظام است و این موضوع نباید مورد غفلت قرار گیرد.
وی گفت: هیچ دستاورد سیاسی یا اقتصادی نمیتواند جایگزین خون شهدا و خسارات سنگین تحمیلشده بر ملت ایران باشد و مطالبه غرامت جنگی و حقوق ملت باید بهصورت جدی دنبال شود.
حجتالاسلام محمدی تصریح کرد: فناوری هستهای حق مسلم ملت ایران است و این دانش با مجاهدت و خون شهدای هستهای همچون شهریاری، رضایینژاد، عباسی، فخریزاده و علیمحمدی به دست آمده و در حوزههای پزشکی، کشاورزی، صنعت و تولید نقش مؤثری دارد.
جبهه مقاومت و صیانت از منافع ملی، اولویت راهبردی کشور است
مسئول رسیدگی به امور مساجد استان مرکزی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همصدایی و پرهیز از اختلافات داخلی هستیم و نقدها نیز باید منصفانه، دلسوزانه و در چارچوب اخلاق باشد.
وی افزود: مسئولین در حوزه اقتصادی با جدیت بیشتری با احتکار، گرانی و اخلال در بازار مقابله کنند، چراکه مردم انتظار دارند مسئولان در شرایط حساس کنونی، با مدیریت صحیح و نظارت دقیق، از معیشت جامعه صیانت کنند.
حجتالاسلام محمدی با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت مواسات، همدلی و توجه ویژه به اقشار ضعیف و کمبرخوردار جامعه تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی، همراهی مردم با یکدیگر و مدیریت صحیح منابع، بهویژه در حوزه آب و برق، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
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