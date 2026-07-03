دری: جمهوری اسلامی امانت خون شهدا و سیره رهبران انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه اراک اظهار کرد: حفظ وحدت ملی، تقویت انسجام داخلی و حمایت از تیمهای مذاکرهکننده کشور با پایبندی کامل به تعهدات رسمی، مورد تأکید است.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب طی چهار دهه نقش محوری در پیشبرد اهداف نظام، تقویت روابط و ارتقای توان نیروهای مسلح داشت و استمرار این مسیر امروز بر عهده همگان است.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: تلاش دولت برای کاهش فشارهای معیشتی و تسهیل عبور مردم از مشکلات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: ضرورت تقویت رشد علمی، توسعه فناوری، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تربیت نخبگان برای ارتقای توان علمی کشور بر هیچ کس پوشیده نیست.
خطیب جمعه اراک تاکید کرد: همپیمانی دشمنان علیه جامعه اسلامی با ایمان، بصیرت و ایستادگی مؤمنان میتواند به فرصتی برای تقویت جبهه حق تبدیل شود.
وی افزود: شهادت رهبر شهید منشأ برکات ماندگار برای امت اسلامی است و آثار این مسیر حقطلبانه در آینده نیز تداوم خواهد داشت.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: آثار و برکات رهبر شهید انقلاب فراتر از دوران حیات ایشان، بهعنوان جریانی ماندگار در مسیر حق استمرار خواهد یافت.
خطیب جمعه اراک گفت: حفظ بصیرت و هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان، لازمه استمرار مسیر حقطلبانهای است که در امتداد نهضت عاشورا و فرهنگ ایستادگی شکل گرفته است.
وی افزود: صیانت از آرمانهای رهبر شهید انقلاب و خون شهدا، مستلزم حفظ انسجام ملی و حرکت در مسیر تقویت بنیه علمی و فناوری کشور است.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: عبور کشور از شرایط حساس کنونی، نیازمند پیوند همزمان میان حفظ سرمایههای معنوی انقلاب، تقویت وحدت و انسجام داخلی، ارتقای توان دفاعی و حمایت از پیشرفتهای علمی و اقتصادی است و استمرار آن ضامن اقتدار و پایداری جمهوری اسلامی خواهد بود.
وی گفت: موکبها، مساجد و مسئولان اجرایی با تمام ظرفیت در خدمترسانی به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب مشارکت داشته باشند.
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