«علی الذوادی»؛ مرد پشت پرده مذاکرات ایران و آمریکا کیست؟

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در سال‌های اخیر، قطر به یکی از کلیدی‌ترین میانجی‌های منطقه‌ای در پیچیده‌ترین پرونده‌های خاورمیانه و حتی فراتر از آن بدل شده است. دوحه با حفظ روابط هم‌زمان با بازیگرانی که خود در تقابل با یکدیگرند، توانسته پیوندهای راهبردی خود را با هر دو سوی مناقشه حفظ کند و به‌عنوان یک میانجی مؤثر ایفای نقش کند. در میان این نقش‌آفرینی‌ها، پرونده ایران و آمریکا جایگاهی ویژه دارد. روابط تهران و واشنگتن طی دهه‌های گذشته با ترکیبی از تقابل راهبردی، بی‌اعتمادی عمیق و تماس‌های محدود و غیرمستقیم تعریف شده است.

در چنین شرایطی، هرگونه کاهش تنش، تبادل زندانیان، آزادسازی دارایی‌ها یا حتی انتقال پیام‌های محرمانه، معمولاً به حضور بازیگران واسط نیاز دارد؛ بازیگرانی که بتوانند هم از اعتماد نسبی طرفین برخوردار باشند و هم از توان نهادی لازم برای مدیریت تماس‌های حساس بهره ببرند. قطر در سال‌های اخیر کوشیده است به یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارتباطی میان تهران و واشنگتن بدل شود. دیپلماسی تنها به وزرای خارجه، نخست‌وزیران یا سخنگویان رسمی محدود نمی‌شود. در پشت بسیاری از تماس‌های حساس، افرادی حضور دارند که کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند.

یکی از این چهره‌ها، «علی الذوادی، است که نام او در برخی گزارش‌ها در ارتباط با تیم قطری فعال در پرونده ایران آمریکا مطرح شده است. هرچند اطلاعات عمومی درباره او محدود است، اما همین حضور کم‌صدا در متن تحرکات دیپلماتیک، او را به شخصیتی قابل توجه برای بررسی بدل می‌کند. اهمیت پرداختن به علی الذوادی فقط از آن جهت نیست که او فردی کم‌نام در یک پرونده مهم بوده، بلکه از این منظر است که مطالعه نقش او می‌تواند تصویر روشن‌تری از سازوکار دیپلماسی پنهان قطر ارائه دهد. در واقع، بررسی این چهره به ما کمک می‌کند بفهمیم دوحه چگونه از شبکه‌ای از بازیگران رسمی و نیمه‌پنهان برای ایفای نقش میانجی میان ایران و آمریکا استفاده می‌کند. بنابراین، مسئله اصلی این گزارش پاسخ به این پرسش است که چگونه یک چهره کم‌ظهور می‌تواند در فرآیندهای حساس میانجی‌گرانه، نقشی مؤثر و فراتر از دیده‌شدن عمومی ایفا کند.

علی الذوادی؛ چهره‌ای کم‌ظهور اما اثرگذار

علی الذوادی از جمله مقام‌هایی است که اهمیت او را نمی‌توان از طریق شهرت عمومی یا حضور رسانه‌ای سنجید. اطلاعات علنی درباره پیشینه، جایگاه نهادی و مسیر حرفه‌ای او محدود است، اما همین کم‌نمایی در کنار تکرار نامش در پرونده‌های حساس، او را به شخصیتی قابل توجه در دیپلماسی قطر تبدیل کرده است. اهمیت الذوادی نه در دیده‌شدن، بلکه در نوع موقعیت‌هایی است که نام او در آن‌ها مطرح می‌شود؛ موقعیت‌هایی که معمولاً با مذاکرات محرمانه، تماس‌های پشت‌پرده و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای پیوند دارند.

نخستین نشانه اهمیت او، مطرح شدن نامش در سطوح بالای سیاسی است. برای نمونه، دونالد ترامپ در اشاره به رایزنی‌های مرتبط با ایران، نام الذوادی را در کنار برخی رهبران و مقامات منطقه‌ای ذکر کرد. برای شخصیتی با حضور عمومی محدود، چنین اشاره‌ای معنادار است و نشان می‌دهد او صرفاً یک مقام تشریفاتی یا اداری نیست، بلکه در شبکه‌ای از ارتباطات حساس جایگاهی عملیاتی دارد. در دیپلماسی غیرعلنی، همین نوع اشاره‌ها می‌تواند نشانه‌ای از وزن واقعی یک بازیگر باشد.

نشانه دوم، حضور او در برخی فضاها و پرونده‌های حساس است. گزارش‌ها و ارجاعات موجود نشان می‌دهند که نام الذوادی با رویدادهایی پیوند خورده که دسترسی به آن‌ها معمولاً محدود به حلقه‌ای کوچک از افراد مورد اعتماد است. افزون بر این، پیوند نام او با پرونده‌هایی مانند غزه و نیز رایزنی‌های مرتبط با ایران و آمریکا نشان می‌دهد که نقش او به یک مأموریت محدود یا موقت خلاصه نمی‌شود. این تکرار بیانگر آن است که الذوادی احتمالاً بخشی از شبکه پایدار میانجی‌گری قطر در منطقه است.

در مجموع، الذوادی را باید در چارچوب الگوی میانجی‌گری قطر درک کرد؛ الگویی که به چهره‌های کم‌ظهور اما قابل اعتماد متکی است. از این منظر، اهمیت او در سه ویژگی یعنی میزان دسترسی، اعتماد و توان عمل در محیط‌های محرمانه خلاصه می‌شود. همین عوامل است که او را به یکی از چهره‌های مهم، هرچند کمتر شناخته‌شده، در دیپلماسی منطقه‌ای قطر تبدیل کرده است.

نقش الذوادی در پرونده ایران و آمریکا

قطر در سال‌های اخیر کوشیده است خود را به‌عنوان کانالی قابل اعتماد میان ایران و آمریکا تثبیت کند و در این چارچوب، به افرادی نیاز دارد که بتوانند در فضای محرمانه، پرتنش و چندلایه مذاکرات عمل کنند. به نظر می‌رسد الذوادی از جمله همین افراد بوده است؛ چهره‌ای که وظیفه‌اش نه سخنرانی علنی یا اعلام مواضع رسمی،بلکه تسهیل تماس‌ها، انتقال پیام‌ها و کمک به حفظ روند گفت‌وگو در لحظات بحرانی بوده است.

بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، علی الذوادی در کنار حمد الکبیسی از جمله مقام‌های قطری بود که در مراحل حساس مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نقش داشت. طبق این روایت، این دو نفر در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن، هماهنگی تماس‌ها و حفظ مسیر گفت‌وگو در لحظات بحرانی مشارکت می‌کردند. از این منظر، نقش قطر صرفاً به میزبانی مذاکرات محدود نبود، بلکه شامل مدیریت ارتباط میان دو طرف و جلوگیری از فروپاشی روند گفت‌وگو نیز می‌شد.

اهمیت نقش الذوادی به‌ویژه در زمان اوج‌گیری تنش‌های منطقه‌ای آشکار شد. گزارش‌ها اشاره می‌کنند که پس از حمله رژیم صهیونیستی به بیروت و افزایش احتمال واکنش مستقیم جمهوری اسلامی ایران، خطر اختلال در روند تفاهم میان تهران و واشنگتن بالا رفت. در چنین شرایطی، مقام‌های قطری از جمله الذوادی برای حفظ کانال ارتباطی و کنترل بحران وارد عمل شدند. بنابراین، الذوادی را می‌توان بخشی از بازوی عملیاتی دیپلماسی قطر دانست؛ فردی که توانایی او برای پیشبرد تماس‌های محرمانه در شرایط بی‌ثبات نهفته بود.

دلیل دیگری که نقش این بازیگر را مهم‌تر می‌کند، ماهیت خود پرونده ایران و آمریکا است. این پرونده تنها یک مذاکره دوجانبه معمولی نیست، بلکه به مسائل هسته‌ای، امنیت خلیج فارس، تحولات لبنان و رژیم صهیونی و حتی ملاحظات سیاست داخلی آمریکا گره خورده است.

بنابراین هر میانجی مؤثر در این مسیر باید توان حرکت میان چند سطح مختلف از بحران را داشته باشد. اگر نام الذوادی در چنین فضایی تکرار می‌شود، این امر نشان می‌دهد که او احتمالاً در نقطه تلاقی دیپلماسی رسمی و مدیریت عملیاتی بحران قرار داشته است.

در نتیجه، نقش الذوادی در این پرونده را می‌توان نمونه‌ای از شیوه عمل قطر در میانجی‌گری منطقه‌ای دانست. حتی اگر حدود دقیق اختیارات او روشن نباشد، مجموعه شواهد نشان می‌دهد که الذوادی صرفاً یک همراه حاشیه‌ای نبوده، بلکه بخشی از سازوکاری بوده است که به قطر امکان می‌داد میان تهران و واشنگتن نقش‌آفرینی کند. از این منظر، اهمیت او بیشتر از آن‌که به جایگاه رسمی‌اش مربوط باشد، به کارکردش در حفظ کانال‌های ارتباطی و تسهیل روند مذاکره بازمی‌گردد.

بهره سخن

علی الذوادی را نمی‌توان با معیارهای معمول سنجش نفوذ سیاسی ارزیابی کرد. او نه چهره‌ای رسانه‌ای است و نه از مقام‌هایی که حضورشان با سخنرانی‌ها و مواضع علنی تعریف می‌شود. با این حال، رد پای او در پرونده‌های حساس منطقه‌ای نشان می‌دهد که در لایه‌ای دیگر از سیاست در خاورمیانه عمل می‌کند؛ لایه‌ای که در آن، اعتماد، محرمانگی و توان مدیریت لحظه‌های بحرانی از هر عنوان رسمی مهم‌تر است.

پرونده تماس‌ها و مذاکرات ایران و آمریکا این ویژگی را به‌خوبی آشکار می‌کند. در اینجا نقش الذوادی نه در مقام تصمیم‌گیر نهایی، بلکه به‌عنوان تسهیل‌گر، رابط قابل اعتماد و بخشی از سازوکار اجرایی میانجی‌گری قطر معنا پیدا می‌کند.

همین جایگاه سبب می‌شود که حضور او، هرچند کم‌رنگ در سطح عمومی، در عمل برای پیشبرد گفت‌وگوها و حفظ مسیر ارتباطی اهمیت داشته باشد. در سطحی وسیع‌تر، مطالعه موردی الذوادی تصویری روشن‌تر از سبک دیپلماسی قطر ارائه می‌دهد؛ دیپلماسی‌ای که بر چهره‌های کم‌صدا، ارتباطات شخصی و تحرک پشت‌پرده تکیه دارد. از این منظر، اهمیت الذوادی تنها به شخص او محدود نمی‌شود، بلکه به فهم نوعی از قدرت سیاسی کمک می‌کند که در خاورمیانه معاصر اغلب دور از نگاه عمومی، اما با اثرگذاری قابل توجه عمل می‌کند. او را می‌توان نماینده نسلی از کارگزاران دانست که نقش‌ آن‌ها لزوماً نه در صحنه علنی سیاست بلکه در نتیجه نهایی دیده می‌شود.