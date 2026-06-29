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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

شرایط جوی نامساعد شهرستان هیرمند

شرایط جوی نامساعد شهرستان هیرمند

هیرمند - طوفان ریز گردها در شهرستان هیرمند منجر به ایجاد شرایط جوی نا مناسب در این شهرستان شده است.

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کد مطلب 6874034

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