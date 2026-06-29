https://mehrnews.com/x3crZr ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴ کد مطلب 6874034 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴ شرایط جوی نامساعد شهرستان هیرمند هیرمند - طوفان ریز گردها در شهرستان هیرمند منجر به ایجاد شرایط جوی نا مناسب در این شهرستان شده است. دریافت 8 MB کد مطلب 6874034 کپی شد مطالب مرتبط ملت ایران با حضور در تشییع رهبری شکوه وحدت را نمایش می دهند تحقق ۱۴۲ درصدی تعهدات تأمین مالی زنجیره تولید در سیستان و بلوچستان لحظاتی از طوفان گرد و غبار و تداوم امداد رسانی در زهک کشف کالای قاچاق ۶۴ میلیاردی در زاهدان برچسبها شهرستان هیرمند طوفان طوفان سیستان
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