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۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۷

پس از محقق نشدن صعود؛

واکنش علیرضا بیرانوند به حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی

واکنش علیرضا بیرانوند به حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران با انتشار مطلبی در فضای مجازی به حذف این تیم از جام جهانی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران با کسب ۳ تساوی در ۳ بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ وداع زودهنگامی از این رقابت ها در حالی داشت که ۴۸ تیم حضور داشتند و ۳۲ تیم به مرحله حذفی راه پیدا می کردند تا کارنامه امیر قلعه نویی و شاگردانش مورد نقد قرار بگیرد.

علیرضا بیرانوند پس از حذف تیم ملی ایران از این بازی ها با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام عنوان کرد: «حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از دشوارترین چالش‌های زندگی‌ام بود. از سفرهای زمینی تا مشکلات ویزا. از نگرانی‌های بزرگ برای سرزمین‌مان تا بازی‌های روحی و روانی کشور میزبان اما هرگز از انگیزه، اشتیاق و اتحاد دست نکشیدیم.»

او سپس به رابطه بین بازیکنان و جو حاکم بر اردوی تیم ملی اشاره کرد و گفت: این یکی از همدل‌ترین تیم‌هایی بود که همه دوران ورزشی‌ام دیده‌ام. شرمنده‌ایم که رویای صعود را محقق نکردیم اما اگر بدانیم که فقط به اندازه چند ثانیه حال خوبی برای‌تان ساخته‌ایم؛ به خودمان می‌بالیم. پشت همه این بدشانسی‌ها، حتما برمی‌گردیم و حق‌مان را از فوتبال می‌گیریم.

توضیحات مجازی بیرانوند از جو رختکن تیم ملی ایران در جام جهانی

کد مطلب 6873898

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    نظرات

    • محمدی IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      34 9
      پاسخ
      برای تیمی که بازی تدارکاتی. درستی ندارد توسط آمریکا دچار محدودیت‌های زیادی شده. تا جایی که همه بر این نامردی آمریکا. تأیید کردند تیمی که در دو بازی از سه بازی. بازیکن ایرانی بهترین بازیکن زمین شناخته شده است تیمی که بدون باخت نتوانست به دور دوم صعود کند نتایج بازی های تیم ملی خوب بود البته هدر رفتن پنالتی. گل‌های آفساید تیرک دروازه. همه بدشانسی بود آمریکا از همان ابتدا با قلدری می‌گفت. ایتالیا را بجای ایران بیاورید فشار شدید روی بازیکنان باید از بازیکنان تشکر کرد رحمت کشیدند نتایج خوبی.
      • یاسر TR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
        12 22
        خود کرده را تدبیر نیست
    • اکبر امیدب IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      13 12
      پاسخ
      تیم ملی ما با اینکه بازیکنان خوبی داشت ولی مربی ترسو داشت و به جای بازی هجومی رو به بازی دفاعی کردند وبه مساوی راضی بودند و دل به نتایج دیگر بازیها بستند و این اشتباه بزرگشون بود
    • ناصر بهرامی IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      23 21
      پاسخ
      درود بر تیم ملی فوتبال: همه میدانند حق ایران ضایع شد دشمنان زبون و خوار با این کار کل جام جهانی را بی اعتبار کردند تا ابد ماجرای حذف ایران موضوع گفتگوی محافل ورزشی دنیاست پس ایران جایزه ای بسیار با ارزشتر از جام جهانی را برد میلیاردها صفحه راجع به ایران نوشته خواهد شد .
      • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
        12 7
        پنالتی را هم آنها هدر دادند؟
    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      16 26
      پاسخ
      شما باعث افتخار ما هستید. آبروی ایران را حفظ کردید ازتون ممنونم. بدشناسی اوردیم اما سربلندیم
    • - -ناشناس IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      7 2
      پاسخ
      تیم ملی باترس به میدان رفت درهمه بازیهاحتی نیوزلنداگرشجاعت وناترس بودند به دوربعدمیرفتن طارمی ومحبی سرحال نبودن جای تعجب داره طارمی چراتعویض نشدپنالتی هم بایدبه طارمی نمیدادن
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      11 2
      پاسخ
      یارو یه جوی میگه نتایج بد بوده که مثلا ما دوره های دیگه قوی بودیم نه دادا هم گروهی ایران ارزوی همه کشورها هست مثلا زمان علی دایی و کریمی 2006 پرتغال و مکزیک به سادگی اب خوردن بردنمون با تیم داغون انگولا هم به زور مساوی گرفتیم و با افتخار 1 امتیاز حذف شدیم

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