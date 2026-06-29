واکنش علیرضا بیرانوند به حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران با کسب ۳ تساوی در ۳ بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ وداع زودهنگامی از این رقابت ها در حالی داشت که ۴۸ تیم حضور داشتند و ۳۲ تیم به مرحله حذفی راه پیدا می کردند تا کارنامه امیر قلعه نویی و شاگردانش مورد نقد قرار بگیرد.

علیرضا بیرانوند پس از حذف تیم ملی ایران از این بازی ها با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام عنوان کرد: «حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از دشوارترین چالش‌های زندگی‌ام بود. از سفرهای زمینی تا مشکلات ویزا. از نگرانی‌های بزرگ برای سرزمین‌مان تا بازی‌های روحی و روانی کشور میزبان اما هرگز از انگیزه، اشتیاق و اتحاد دست نکشیدیم.»

او سپس به رابطه بین بازیکنان و جو حاکم بر اردوی تیم ملی اشاره کرد و گفت: این یکی از همدل‌ترین تیم‌هایی بود که همه دوران ورزشی‌ام دیده‌ام. شرمنده‌ایم که رویای صعود را محقق نکردیم اما اگر بدانیم که فقط به اندازه چند ثانیه حال خوبی برای‌تان ساخته‌ایم؛ به خودمان می‌بالیم. پشت همه این بدشانسی‌ها، حتما برمی‌گردیم و حق‌مان را از فوتبال می‌گیریم.