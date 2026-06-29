  1. استانها
  2. مرکزی
۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۵

نصرالهی: ۳۷۳ تأییدیه ایمنی آسانسور در استان مرکزی صادر شد

نصرالهی: ۳۷۳ تأییدیه ایمنی آسانسور در استان مرکزی صادر شد

اراک- مدیرکل استاندارد استان مرکزی از احراز ایمنی بیش از ۳۷۰ آسانسور در سه‌ماهه نخست سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌محمود نصرالهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، بر اهمیت رعایت الزامات ایمنی در بهره‌برداری از آسانسورها افزود: آسانسور از جمله تجهیزات مشمول استاندارد اجباری است و دریافت تأییدیه ایمنی، شرط بهره‌برداری ایمن از آن محسوب می‌شود.

وی با اشاره به صدور ۳۷۳ تاییدیه ایمنی آسانسور در استان مرکزی گفت: این تأییدیه‌ها پس از انجام بازرسی‌های فنی توسط شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت‌شده و احراز انطباق آسانسورها با الزامات استاندارد ملی صادر شده است.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: نظارت مستمر بر فرآیند بازرسی و ارزیابی آسانسورها با هدف صیانت از جان و مال شهروندان در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

نصرالهی گفت: انتظار است مالکان، سازندگان و مدیران ساختمان‌ها با انجام به‌موقع بازرسی‌های لازم و رفع نواقص احتمالی، نسبت به دریافت و تمدید تأییدیه‌های ایمنی آسانسور اقدام کنند.

وی تاکید کرد: رعایت استانداردهای ایمنی و نگهداری صحیح آسانسورها نقش مهمی در کاهش حوادث و افزایش ایمنی بهره‌برداران دارد.

کد مطلب 6873903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها