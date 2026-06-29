نصرالهی: ۳۷۳ تأییدیه ایمنی آسانسور در استان مرکزی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌محمود نصرالهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، بر اهمیت رعایت الزامات ایمنی در بهره‌برداری از آسانسورها افزود: آسانسور از جمله تجهیزات مشمول استاندارد اجباری است و دریافت تأییدیه ایمنی، شرط بهره‌برداری ایمن از آن محسوب می‌شود.

وی با اشاره به صدور ۳۷۳ تاییدیه ایمنی آسانسور در استان مرکزی گفت: این تأییدیه‌ها پس از انجام بازرسی‌های فنی توسط شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت‌شده و احراز انطباق آسانسورها با الزامات استاندارد ملی صادر شده است.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: نظارت مستمر بر فرآیند بازرسی و ارزیابی آسانسورها با هدف صیانت از جان و مال شهروندان در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

نصرالهی گفت: انتظار است مالکان، سازندگان و مدیران ساختمان‌ها با انجام به‌موقع بازرسی‌های لازم و رفع نواقص احتمالی، نسبت به دریافت و تمدید تأییدیه‌های ایمنی آسانسور اقدام کنند.

وی تاکید کرد: رعایت استانداردهای ایمنی و نگهداری صحیح آسانسورها نقش مهمی در کاهش حوادث و افزایش ایمنی بهره‌برداران دارد.