آغاز طرح ویژه پایش زیستگاه یوزایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حفاظت محیط زیست، سعید یوسف‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: طرح ویژه یک‌هفته‌ای پایش محور میامی–عباس‌آباد با هدف حفاظت از جمعیت یوزپلنگ ایرانی و پیشگیری از تلفات جاده‌ای این گونه ارزشمند آغاز شده است. این محور به دلیل عبور از قلب زیستگاه یوزپلنگ آسیایی، یکی از حساس‌ترین نقاط کشور از نظر احتمال وقوع تصادفات حیات‌وحش به شمار می‌رود.



وی افزود: پیش از این، پایش این محدوده عمدتاً توسط محیط‌بانان پاسگاه‌های عباس‌آباد و میامی انجام می‌شد، اما در این طرح، نیروهای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز به تیم‌های عملیاتی اضافه شده‌اند. همچنین طی حدود یک هفته گذشته، همکارانی از ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌های خراسان شمالی و اصفهان نیز به این عملیات ملحق شده‌اند و استان اصفهان با یک اکیپ کامل و مجهز در منطقه حضور دارد.



یوسف‌پور با اشاره به افزایش حجم سفرها در هفته پیش‌رو گفت: همزمان با آغاز پیک تردد، نیروهایی از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قم، لرستان، اصفهان، مازندران و تهران نیز به این طرح خواهند پیوست تا تعداد دفعات و ساعات پایش در طول شبانه‌روز افزایش یابد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان تصریح کرد: در این طرح، محور عباس‌آباد تا کاروانسرای میاندشت و همچنین محدوده کاروانسرای میاندشت تا سه‌راهی زیدر توسط هشت گروه ثابت به صورت مستمر پایش می‌شود و شش خودروی سیار نیز به‌طور مداوم بین این گروه‌ها در حال تردد هستند. نقاط پرخطر و دارای سابقه تصادف نیز با تمرکز و زمان بیشتری تحت پایش قرار می‌گیرند.



او با اشاره به اینکه این اقدامات در طول سال توسط محیط‌بانان منطقه و به صورت مستمر انجام می‌گیرد، تاکید کرد: بخشی از نیروهای مردمی از جمله آفرودسواران، طبیعت‌گردان و حافظان محیط‌زیست نیز برای شرکت در این پایش میدانی اعلام آمادگی کرده اند.



وی ادامه داد: علاوه بر پایش میدانی، برنامه اطلاع‌رسانی چهره‌به‌چهره به رانندگان در محدوده پاسگاه میامی تا عباس‌آباد در دستور کار قرار گرفته است و تلاش می‌کنیم با همکاری اپراتورهای تلفن همراه، پیام‌های هشداردهنده نیز از طریق پیامک برای رانندگان ارسال شود.



یوسف‌پور با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان تصریح کرد: با تأکید ویژه استاندار سمنان، ستاد حمل‌ونقل استان تشکیل شده و دستگاه‌هایی از جمله جمعیت هلال‌احمر، پلیس راهور و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آمادگی کامل خود را برای مشارکت در اجرای این طرح اعلام کرده‌اند. همچنین از ظرفیت نیروهای محلی نیز به‌طور گسترده بهره گرفته شده است.



وی پیش‌بینی کرد که در اوج اجرای این طرح و همزمان با پیک سفرهای هفته آینده، بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای دولتی و مردمی در عملیات پایش این محور مشارکت داشته باشند.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: برای پشتیبانی از این طرح، بخشی از تجهیزات و نیازمندی‌های اکیپ‌های عملیاتی با حمایت صندوق ملی محیط‌زیست و از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی تأمین شده است تا عملیات حفاظت و پایش با آمادگی و اثربخشی بیشتری انجام شود.