بحران مسکن اساتید در دانشگاه علامه/ ۵۰۰ نفر فاقد مسکن در اولویت

شجاح احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مسکن اساتید به عنوان یکی از چالشهای اساسی در دانشگاهها گفت: در حوزه مسکن، دو بخش را پیگیری کردهایم؛ یکی اقداماتی که دانشگاه باید انجام میداد و دیگری توافق با وزارت مسکن و شهرسازی. زمین مورد نظر دانشگاه که پیشتر در اختیار وزارت مسکن بود، از طریق جهش ملی مسکن در اختیار تعاونی مسکن شماره ۴ دانشگاه علامه طباطبایی قرار گرفته است و اکنون توپ در زمین تعاونی است تا مراحل ساخت و ساز را پیگیری کند.
وی افزود: ما لیستی از اساتید و همکاران اداری فاقد مسکن داریم که حدود ۵۰۰ نفر را شامل میشود. این افراد هیچگاه از تسهیلات مسکن استفاده نکردهاند و اولویت اصلی ما تامین مسکن برای این عزیزان است. همچنین سایر همکارانی که از تسهیلات استفاده نکردهاند نیز در دستور کار قرار دارند.
پیشگامی دانشگاه علامه در حوزه مهاجرت و هوش مصنوعی
رئیس دانشگاه با اشاره به سایر فعالیتهای دانشگاه نیز افزود: ما در یکی از دانشکده های خود، یک گروه مهاجرت و یک مرکز ملی مهاجرت راهاندازی کرده ایم، در طول بحران مهاجران افغانستانی، دانشگاه ما فعالترین مرکز دانشگاهی در این زمینه بود و گزارشهای متعددی را برای نهادهای مختلف از جمله ریاست جمهوری و وزارت کشور ارسال کردیم که امیدواریم مؤثر بوده باشد.
وی همچنین به پروژه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان متولی تهیه دستیار و هوش مصنوعی برای وزارت اقتصاد از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتخاب شده است. این پروژه در مراحل نهایی قرار دارد و گزارشهای دورهای آن به معاونت علمی و فناوری ارائه میشود.
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