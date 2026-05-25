سوت های عبدی روی اشتباهات بازیکنان در تمرین تیم فوتبال امید

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین عصر امروز دوشنبه تیم ملی امید از ساعت ۱۷ در مرکز ملی پیگیری شد.

تمرین امروز در حالی برگزار شد که رضا غندی‌پور، ابوالفضل کوهی، میلاد کر و امیرسام دلیری قبل از تمرین امروز به جمع شاگردان حسین عبدی اضافه شدند و نسبت به حضور در تمرین امروز اعلام آمادگی کردند.

بازیکنان زیر ۲۳ سال ابتدا صحبت های سرمربی را گوش دادند و سپس نرم دوی را زیرنظر کادرفنی انجام دادند.

بازیکنان سپس بازی‌سازی را در دستور کار قرار دادند. خط دفاعی در این بخش، نقش کلیدی داشتند تا بتوانند توپ را به خوبی در زمین خودی به گردش در بیاورند.

بازیکنان سپس تاکتیک های تهاجمی را در بخش پایانی تمرین کردند که با دقت بالای عبدی و سوت های او در تذکر بابت هر اشتباه همراه بود.