استاندار کرمانشاه:بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی موتور محرک توسعه کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر جمعه در بازدید از پروژه بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی غرب شهر، این طرح را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های درمانی و توسعه‌ای استان دانست و بر تسریع در روند اجرای آن تأکید کرد.

حبیبی با بیان اینکه این بیمارستان نقش مهمی در جبران کمبود تخت‌های بیمارستانی استان خواهد داشت، گفت: بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی غرب شهر، موتور محرک توسعه و ارتقای خدمات درمانی استان است.

وی افزود: این مرکز علاوه بر پاسخگویی به نیازهای درمانی کرمانشاه، می‌تواند بخشی از خدمات مورد نیاز استان‌های همجوار در منطقه غرب کشور را نیز پوشش دهد.

وی با اشاره به احداث این پروژه در منطقه چمن و محله‌های اطراف آن، اظهار کرد: بهره‌برداری از این بیمارستان زمینه رونق اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های شهری، افزایش ارزش افزوده اراضی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این بخش از شهر را فراهم خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه اشتغال‌زایی را از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی این مرکز درمانی، فرصت فعالیت برای پزشکان، پرستاران و سایر نیروهای حوزه سلامت فراهم شده و زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم می‌شود.

حبیبی با تأکید بر اینکه این طرح تنها یک پروژه درمانی نیست، بلکه یک پروژه راهبردی برای توسعه استان به شمار می‌رود، افزود: اجرای آن نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی است و باید از تمامی ظرفیت‌های اعتباری شامل منابع ملی، استانی، اعتبارات توازن و مولدسازی برای تکمیل آن استفاده شود.

وی همچنین دستور داد روند پیشرفت فیزیکی پروژه به صورت ماهانه با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره کل راه و شهرسازی، دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری، شهرداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رصد و بررسی شود.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر تسریع در اجرای اسکلت ساختمان بیمارستان، گفت: همه ظرفیت‌های اعتباری برای تکمیل بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کرمانشاه به کار گرفته شود تا با افزایش توان اجرایی، این پروژه هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسد.