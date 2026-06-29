۴هزار نفر از مردم ساوه برای تشییع رهبر شهید به تهران اعزام می شوند

محمدحسین قاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده مردم در جنگ رمضان و جایگاه رهبر شهید اظهار کرد: مردم ولایتمدار ساوه همواره در صحنههای حساس انقلاب و دفاع از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی حضوری پررنگ داشتهاند و امروز نیز با همان روحیه ایثار و وفاداری، آمادهاند تا در مراسم تشییع رهبر شهید خود شرکت کنند.
وی افزود: در شرایطی که یاد و نام شهدا همچنان الهامبخش حرکتهای مردمی است، این اعزام نمادی از همبستگی، وفاداری و تجدید عهد مردم ساوه با آرمانهای انقلاب و رهبری به شمار میرود، بر این اساس، ۴ هزار نفر از شهروندان این شهرستان در قالب ۱۰۰ دستگاه اتوبوس عازم تهران میشوند تا در این مراسم ملی تاریخی حضور یابند.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ساوه تصریح کرد: همانگونه که مردم در مقاطع مختلف، از جمله در دفاع مقدس و صحنههای سرنوشتساز کشور، پای کار انقلاب بودهاند، امروز نیز با حضور خود در این آیین، بار دیگر وفاداری و ارادت خود را به رهبر شهید و راه پرافتخار او نشان خواهند داد.
وی گفت- هماهنگیهای لازم برای اعزام این ۴ هزار نفر انجام شده و تلاش میشود تمامی تمهیدات لازم برای حضور منظم، ایمن و باشکوه مردم ساوه در تهران فراهم شود.
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