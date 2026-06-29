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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

۴هزار نفر از مردم ساوه برای تشییع رهبر شهید به تهران اعزام می شوند

۴هزار نفر از مردم ساوه برای تشییع رهبر شهید به تهران اعزام می شوند

ساوه - معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ساوه گفت:۴ هزار نفر از مردم این شهرستان در قالب ۱۰۰ دستگاه اتوبوس به تهران برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید اعزام می شوند.

محمدحسین قاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده مردم در جنگ رمضان و جایگاه رهبر شهید اظهار کرد: مردم ولایت‌مدار ساوه همواره در صحنه‌های حساس انقلاب و دفاع از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی حضوری پررنگ داشته‌اند و امروز نیز با همان روحیه ایثار و وفاداری، آماده‌اند تا در مراسم تشییع رهبر شهید خود شرکت کنند.

وی افزود: در شرایطی که یاد و نام شهدا همچنان الهام‌بخش حرکت‌های مردمی است، این اعزام نمادی از همبستگی، وفاداری و تجدید عهد مردم ساوه با آرمان‌های انقلاب و رهبری به شمار می‌رود، بر این اساس، ۴ هزار نفر از شهروندان این شهرستان در قالب ۱۰۰ دستگاه اتوبوس عازم تهران می‌شوند تا در این مراسم ملی تاریخی حضور یابند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ساوه تصریح کرد: همان‌گونه که مردم در مقاطع مختلف، از جمله در دفاع مقدس و صحنه‌های سرنوشت‌ساز کشور، پای کار انقلاب بوده‌اند، امروز نیز با حضور خود در این آیین، بار دیگر وفاداری و ارادت خود را به رهبر شهید و راه پرافتخار او نشان خواهند داد.

وی گفت- هماهنگی‌های لازم برای اعزام این ۴ هزار نفر انجام شده و تلاش می‌شود تمامی تمهیدات لازم برای حضور منظم، ایمن و باشکوه مردم ساوه در تهران فراهم شود.

کد مطلب 6874063

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