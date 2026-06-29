به گزارش خبرنگار مهر،علی ایزدی پیش ازظهر دوشنبه در نشست ستاد برگزاری مراسم بدرقه «شهید ایران» با اشاره به برنامههای پیشبینیشده فرهنگی در مسیرهای ارتباطی استان مرکزی گفت: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای دلیجان، زرندیه و ساوه در مسیرهای منتهی به تهران برنامههای مشترکی را برای استقبال و خدمترسانی فرهنگی به زائران تدارک دیدهاند.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاداسلامی استان مرکزی افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شازند نیز با برپایی ایستگاه صلواتی و موکب فرهنگی در جاده خنداب، شازند و شهر مهاجران، میزبان زائرانی خواهد بود که از محورهای جنوب و غرب کشور به سمت قم و تهران تردد میکنند.
وی افزود: با توجه به اهمیت این رویداد ملی، تمامی تولیدات رسانهای، گزارشها و آثار عکاسان از مراسم وداع و تشییع «شهید ایران» با هدف ثبت در تاریخ شفاهی و مکتوب استان مستندسازی و جمعآوری میشود تا این برگ زرین در تاریخ استان حفظ و نگهداری شود.
ایزدی با قدردانی از تلاش خبرنگاران و عکاسان افزود: فعالان عرصه رسانه با فعالیت حرفهای خود نقش مهمی در ثبت و ماندگاری رویدادهای تاریخی دارند چرا که عکاسی و خبرنویسی به معنای ثبت و نگهداشتن لحظههای ماندگار در تاریخ است.
وی ادامه داد: انتظار است در این راستا خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانهای گزارشها، اخبار و تصاویر تهیهشده از این مراسم را در اختیار این ادارهکل قرار دهند تا ضمن آرشیو آثار، در مستندسازی مراسم وداع، تشییع وتدفین «شهید ایران» مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی از هماهنگی برای اجرای یک برنامه محوری فرهنگی خبر داد و تصریح کرد: با هماهنگیهای انجامشده با خانواده معظم شهید پاکپور در شهرستان خنداب، مراسم مدیحهسرایی و گردهمایی باشکوهی در جوار مزار این شهید والامقام برگزار خواهد شد.
ایزدی با اشاره به اقدامات مربوط به سیمای بصری جادههای استان مرکزی بیان کرد: علاوه بر فضاسازی محیطی در سطح شهرهای استان، با همکاری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای و سایر دستگاههای اجرایی، برنامهریزیهای لازم جهت نصب پیامهای فرهنگی و فضاسازی مناسب در مسیرهای بینشهری انجام شده است.
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