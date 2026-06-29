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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

مستندسازی آثار رسانه‌ای مراسم «شهید ایران» در تاریخ شفاهی استان مرکزی

مستندسازی آثار رسانه‌ای مراسم «شهید ایران» در تاریخ شفاهی استان مرکزی

اراک-مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت:آثار رسانه‌ای مراسم «شهید ایران» در تاریخ شفاهی این استان مستند سازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،علی ایزدی پیش ازظهر دوشنبه در نشست ستاد برگزاری مراسم بدرقه «شهید ایران» با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده فرهنگی در مسیرهای ارتباطی استان مرکزی گفت: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های دلیجان، زرندیه و ساوه در مسیرهای منتهی به تهران برنامه‌های مشترکی را برای استقبال و خدمت‌رسانی فرهنگی به زائران تدارک دیده‌اند.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاداسلامی استان مرکزی افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شازند نیز با برپایی ایستگاه صلواتی و موکب فرهنگی در جاده خنداب، شازند و شهر مهاجران، میزبان زائرانی خواهد بود که از محورهای جنوب و غرب کشور به سمت قم و تهران تردد می‌کنند.

وی افزود: با توجه به اهمیت این رویداد ملی، تمامی تولیدات رسانه‌ای، گزارش‌ها و آثار عکاسان از مراسم وداع و تشییع «شهید ایران» با هدف ثبت در تاریخ شفاهی و مکتوب استان مستندسازی و جمع‌آوری می‌شود تا این برگ زرین در تاریخ استان حفظ و نگهداری شود.

ایزدی با قدردانی از تلاش خبرنگاران و عکاسان افزود: فعالان عرصه رسانه با فعالیت حرفه‌ای خود نقش مهمی در ثبت و ماندگاری رویدادهای تاریخی دارند چرا که عکاسی و خبرنویسی به معنای ثبت و نگه‌داشتن لحظه‌های ماندگار در تاریخ است.

وی ادامه داد: انتظار است در این راستا خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای گزارش‌ها، اخبار و تصاویر تهیه‌شده از این مراسم را در اختیار این اداره‌کل قرار دهند تا ضمن آرشیو آثار، در مستندسازی مراسم وداع، تشییع وتدفین «شهید ایران» مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی از هماهنگی برای اجرای یک برنامه محوری فرهنگی خبر داد و تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با خانواده معظم شهید پاکپور در شهرستان خنداب، مراسم مدیحه‌سرایی و گردهمایی باشکوهی در جوار مزار این شهید والامقام برگزار خواهد شد.

ایزدی با اشاره به اقدامات مربوط به سیمای بصری جاده‌های استان مرکزی بیان کرد: علاوه بر فضاسازی محیطی در سطح شهرهای استان، با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت نصب پیام‌های فرهنگی و فضاسازی مناسب در مسیرهای بین‌شهری انجام شده است.

کد مطلب 6874280

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