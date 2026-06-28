اعزام ۲۲ هزار اراکی برای وداع با «امام شهید»

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صابر حیدری شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: ضرورت امروز، تقویت بصیرت و شناخت صحیح حقیقت از واقعیت است چراکه غفلت از این مسئله میتواند جامعه را در مسیر تصمیمگیریهای نادرست قرار دهد.
وی افزود: دو عامل مهم یعنی ضعف بصیرت و گرایش به دنیا طلبی از مهمترین دلایل انحراف در تاریخ اسلام بوده و باید از تکرار آن در جامعه جلوگیری شود.
سرهنگ حیدری تصریح کرد: دشمنان همواره تلاش میکنند با ایجاد عملیات روانی و تحریف واقعیتها، مسیر شناخت حقیقت را برای جامعه دشوار کنند و در این شرایط، آگاهیبخشی و تحلیل صحیح مسائل یک ضرورت اساسی است.
وی با اشاره به برگزاری بزرگترین رویداد تشییع و وداع امام شهید، از تشکیل ستاد بزرگداشت، وداع و تدفین در سطح شهرستان، استان و کشور خبر داد و گفت: این ستاد با ریاست فرماندار و در قالب ۱۸ کمیته تخصصی سازماندهی شده و همه دستگاههای اجرایی و نهادها مأموریتهای مشخصی در این زمینه بر عهده دارند.
فرمانده سپاه ناحیه اراک تاکید کرد: کمیته اعزام با محوریت سپاه و بسیج، مأموریت دارد اعزام زائران را با رعایت کامل نظم، آرامش و انضباط و با تأمین سلامت کامل افراد و بهرهگیری از همه ظرفیتها بهصورت دقیق و منسجم اجرا کند.
وی ادامه داد: در مجموع ۵۰ هزار نفر سهم استان است که از این تعداد، ۲۲ هزار نفر مربوط به شهرستان اراک خواهد بود و بر این اساس ۱۶ هزار نفر با خودروهای شخصی و ۶ هزار نفر نیز با ناوگان حملونقل عمومی و اتوبوس اعزام خواهند شد.
سرهنگ حیدری افزود: منطقه ۳ تهران به استان مرکزی واگذار شده و تمامی هماهنگیهای لازم برای ارائه خدمات به زائران اعزامی انجام شده است.
وی بیان کرد: برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری مراسم تشییع و آیینهای مرتبط در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ نهایی شده است بهگونهای که روز جمعه دوازدهم مراسم وداع و حضور میهمانان خارجی در مصلی برگزار خواهد شد.
فرمانده سپاه ناحیه اراک گفت: از روز شنبه، اعزام کاروانهای شهرستان اراک آغاز میشود و در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه نیز حرکت ناوگان عمومی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: خدمات کامل شامل اسکان و سه وعده غذایی صرفاً به افراد ثبتنامکننده در پیامرسان «بله» ارائه خواهد شد.
سرهنگ حیدری تصریح کرد: با توجه به محدودیت ظرفیت ناوگان، در مجموع ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام شهرستان اراک پیشبینی شده و ثبتنام زائران از طریق مساجد محلات و قرارگاههای محلی الزامی اعلام شده است.
وی ادامه داد: روز سهشنبه، کاروان یک هزار نفره خودرویی از شهرستان اراک به سمت قم اعزام خواهد شد و برای روز تشییع در قم نیز برنامهریزی لازم انجام گرفته است.
سرهنگ حیدری بیان کرد: برنامههای تشییع در تهران، قم، نجف و کربلا و همچنین مشهد مقدس نیز پیشبینی شده است.
فرمانده سپاه ناحیه اراک تاکید کرد: پیشبینی میشود این رویداد با حضور ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر برگزار شود و با مشارکت و همافزایی عمومی در سطحی مشابه اربعین، همه اقشار جامعه در حد توان در آن مشارکت خواهند داشت.
وی افزود: از تمامی هیئات مذهبی، مساجد و اقشار مختلف درخواست میشود در اطلاعرسانی، ثبتنام و همراهی این رویداد بزرگ مشارکت فعال داشته باشند تا خدمات مطلوبتری به زائران ارائه شود.
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