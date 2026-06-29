به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ محمدرضا رضایی ظهر دوشنبه در نشست ستاد برگزاری مراسم بدرقه «شهید ایران» استان مرکزی در اراک اظهار کرد: با پشتیبانی مسئولان ، برنامهریزیهای مناسبی برای برگزاری باشکوه این مراسم در سطح این استان و همچنین مشارکت در برنامههای ملی انجام شده است.
وی افزود: پیشبینی میشود بین ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر از مردم استان مرکزی به صورت کاروانی و با خودروهای شخصی در مراسم وداع و تشییع «شهید ایران» حضور یابند و تاکنون نیز حدود ۱۰ هزار نفر در سامانه ثبتنام مردمی نامنویسی کردهاند.
معاون هماهنگکننده سپاه روحالله استان مرکزی با اشاره به شهادت «شهید ایران» و جمعی از فرماندهان در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: این حادثه از تلخترین رخدادهای دوران زندگی مردم ایران بود، اما حضور گسترده مردم در صحنه و پیروزیهای به دست آمده در برابر دشمن، مرهمی بر این داغ بزرگ شد و نشان داد ملت ایران همچنان پشتیبان نظام و ولایت هستند.
رضایی ادامه داد: بر اساس مأموریتهای ابلاغی از سوی ستاد استانی و ستاد مردمی، چهار مأموریت اصلی به سپاه واگذار شده که نخستین آن ساماندهی اعزام مردمی به مراسم وداع و تشییع است.
وی افزود: برای این منظور سامانهای در پیامرسان «بله» راهاندازی شده تا مردم استان مرکزی بتوانند اطلاعات خود را ثبت کنند و از طریق این سامانه، محل اسکان، پذیرایی و سایر خدمات مورد نیاز به آنان اطلاعرسانی شود.
رضایی تصریح کرد: تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر از مردم استان مرکزی برای حضور در مراسم به صورت شخصی و خانوادگی در این سامانه ثبتنام کردهاند و ستاد استان مرکزی در تهران نیز وظیفه پشتیبانی و ارتباط با زائران را برعهده دارد.
معاون هماهنگکننده سپاه روحالله استان مرکزی تصریح کرد: علاوه بر اعزامهای مردمی، برنامه اعزام سازمانیافته با اتوبوس نیز پیشبینی شده و در مرحله نخست ظرفیت خدماترسانی برای ۱۵ هزار نفر فراهم شده است، هرچند استقبال مردم فراتر از این میزان است و تلاشها برای افزایش ظرفیت ادامه دارد.
رضایی با اشاره به پیشبینی حضور گسترده مردم استان مرکزی در این مراسم گفت: برای پشتیبانی از این رویداد، ۲۱ کمیته تخصصی در سپاه روحالله و ۱۸ کمیته در سطح استان تشکیل شده که تاکنون چندین جلسه هماهنگی برگزار کردهاند و تمهیدات لازم برای اعزام، اسکان، تغذیه و خدماترسانی به زائران پیشبینی شده است.
معاون هماهنگکننده سپاه روحالله استان مرکزی همچنین از استقرار چهار موکب استان مرکزی در شهر قم و چهار موکب دیگر در مشهد مقدس خبر داد و گفت: این مواکب با همکاری ستاد عتبات عالیات برای ارائه خدمات اسکان، پذیرایی و پشتیبانی از زائران استان مرکزی راهاندازی خواهند شد.
رضایی ادامه داد: با توجه به عبور زائران از محورهای ارتباطی استان، مواکبی نیز در مسیرهای ورودی و خروجی استان و در محورهای منتهی به قم از جمله شهرستانهای ساوه و زرندیه برای خدماترسانی به زائران مستقر میشوند و در صورت نیاز امکان اسکان مسافران نیز فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به احتمال ازدحام جمعیت در تهران از مردم خواست هنگام حضور در مراسم، همانند پیادهروی اربعین، کولهپشتی سبک به همراه آب آشامیدنی و اقلام ضروری همراه داشته باشند.
معاون هماهنگکننده سپاه روحالله استان مرکزی همچنین توصیه کرد سالمندان، کودکان خردسال و افرادی که دارای بیماری یا مشکلات جسمی هستند، با توجه به احتمال پیادهروی طولانی و گرمای هوا از حضور در مراسم خودداری کرده و برنامهها را از طریق رسانه ملی دنبال کنند.
وی گفت: انتظار است مردم استان مرکزی خواست افرادی که قصد حضور شخصی یا خانوادگی در مراسم را دارند، حتماً در سامانه اعلامشده در پیامرسان «بله» ثبتنام کنند تا اطلاعات مربوط به محل اسکان، پذیرایی و سایر خدمات از طریق پیامک و ارسال موقعیت مکانی در اختیار آنان قرار گیرد و از بروز هرگونه سردرگمی در تهران جلوگیری شود.
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