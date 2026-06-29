به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری پیش ازظهر دوشنبه در نشست ستاد برگزاری مراسم بدرقه «شهید ایران» استان مرکزی در اراک اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگ تحمیلی و محدودیتهای ناشی از آن، امکان برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید در زمان مقرر فراهم نشد، اما با فراهم شدن شرایط جدید و بر اساس تصمیم بیت معظم ایشان و هماهنگی مسئولان لشگری و کشوری، مراسم وداع و تشییع در روزهای آینده در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه مهمترین ویژگی این مراسم، مردمی بودن آن است، افزود: نقش دستگاههای اجرایی بیشتر در حوزه تسهیلگری و پشتیبانی از حضور عاشقان و ارادتمندان شهید خواهد بود تا مراسم با شکوه هرچه بیشتر و بدون مشکل برگزار شود.
قمری ادامه داد: این مراسم همانند آیین ارتحال حضرت امام خمینی(ره) جلوهای از حضور گسترده و خودجوش مردم خواهد بود و پیام وحدت، وفاداری به انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را به جهانیان منتقل خواهد کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به الگوگیری از تجربه موفق پیادهروی اربعین گفت: مقرر شده الگوی اجرایی مراسم بر همان اساس طراحی شود و در همین راستا ۱۸ کمیته تخصصی در سطح استان تشکیل شده است، همچنین ستادهای شهرستانی به ریاست فرمانداران و با مشارکت ائمه جمعه، فرماندهان نواحی سپاه و سایر اعضا تشکیل و تاکنون چندین نشست هماهنگی برگزار کردهاند.
قمری ادامه داد: در این راستا، دو ستاد شامل ستاد مردمی «امت مبعوث» به مسئولیت آیتالله دری نجفآبادی نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع از سوی دولت تشکیل شده و در نشست مشترک این دو ستاد در استانداری مرکزی، نحوه مشارکت و اقدامات استان بررسی و هماهنگ شده است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان مرکزی افزود: این استان به دلیل قرار گرفتن در کریدورهای شمال، جنوب، شرق و غرب، میزبان شمار زیادی از زائرانی خواهد بود که از استانهای همجوار برای حضور در مراسم تشییع عازم تهران و قم هستند؛ از این رو برنامهریزی لازم برای تسهیل تردد، خدماترسانی و پشتیبانی از زائران انجام شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: علاوه بر پشتیبانی از زائران عبوری، مراسم ویژهای نیز در مرکز استان و شهرستانها برگزار میشود که زمان دقیق آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد و مراسم محوری استان در مصلای اراک برگزار میشود.
قمری درباره برنامههای اصلی تشییع نیز گفت: مراسم وداع در روزهای سیزدهم و چهاردهم در مصلای تهران برگزار میشود و مراسم اصلی تشییع روز پانزدهم در مسیر سهراه تهرانپارس تا میدان آزادی خواهد بود، از شرکتکنندگان درخواست شده است برای جلوگیری از ازدحام، پس از انجام مراسم وداع محل را ترک کنند تا امکان حضور سایر علاقهمندان نیز فراهم شود.
وی افزود: استان مرکزی به عنوان استان معین قم در بخش پشتیبانی مراسم روز شانزدهم در این شهر مشارکت خواهد داشت، اما برنامهای برای اعزام سازمانیافته مردم به قم و مشهد پیشبینی نشده و تمرکز استان بر حضور در مراسم تهران است.
قمری همچنین با اشاره به سهمیههای تعیینشده برای استانها خاطرنشان کرد: این سهمیهها صرفاً برای پیشبینی امکانات اسکان در تهران در نظر گرفته شده و مراسم ماهیتی کاملاً مردمی دارد.
وی افزود:از زائران انتظار داریم با توجه به گرمای هوا و احتمال پیادهروی، کولهپشتی حاوی آب و اقلام ضروری همراه داشته باشند و حتیالامکان از همراه آوردن کودکان خردسال به دلیل ازدحام جمعیت و شرایط آبوهوایی خودداری کنند.
قمری تأکید کرد: کمیتههای تخصصی از جمله حملونقل، بهداشت و درمان و سایر بخشهای اجرایی، نشستهای متعددی برای هماهنگی و پشتیبانی از حضور مردم برگزار کردهاند تا مراسمی در شأن «شهید ایران» برگزار شود.
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