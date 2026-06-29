به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، سعید خدایگان اظهار داشت: در ساختار حمایتی این نهاد، هرم نخبگی کشور از قاعده تا قله شامل چهار سطح دانشآموزان و دانشجویان مستعد، دانشآموختگان برتر، سرآمدان و در قله نخبگان است. بر همین اساس، مجموعهای از طرحها و برنامهها در قالب یک زنجیره کامل از شناسایی استعدادها تا توانمندسازی، شبکهسازی، جذب و نگهداشت و در نهایت تکریم و الگوسازی برای این جامعه طراحی و اجرا شده است.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به دستهبندی طرحهای بنیاد اظهار کرد: طرحهای بنیاد در دو گروه کلی اجرا میشوند. گروه نخست طرحهایی هستند که ماهیت احراز استعداد و نخبگی دارند و افراد پس از طی فرایندهای ارزیابی و احراز، بهعنوان برگزیده این طرحها معرفی میشوند. گروه دوم نیز طرحهایی با ماهیت ترویجی و شبکهسازی هستند که با هدف توسعه تعاملات، ارتقای فرهنگ نخبگانی و ایجاد ارتباط و شبکه سازی در کشور اجرا میشوند. نکته قابل توجه این است که صدور کارت عضویت برای برگزیدگان دسته اول طرح های بنیاد ملی نخبگان در بازه اعتبار برگزیدگی آنها صادر می شود.
وی ادامه داد: بنیاد ملی نخبگان در راستای تقویت هویت مشترک میان برگزیدگان طرحهای احراز استعداد و نخبگی، برنامه صدور کارت نخبگی را طراحی کرده است. این کارت بهصورت مرحلهای و از قله هرم نخبگی به سمت سطوح پایینتر صادر خواهد شد تا ضمن ایجاد حس تعلق بیشتر به جامعه نخبگانی، زمینه شکلگیری شبکهای منسجم از نخبگان کشور فراهم شود.
به گفته قائممقام بنیاد، در گام نخست این برنامه، کارت نخبگی برای برگزیدگان جایزه علامه طباطبایی(ره) که در زمره نخبگان برجسته کشور قرار میگیرند صادر شده است. این گروه بهعنوان قله هرم نخبگی شناخته میشوند و صدور کارت نخبگی برای آنان نخستین مرحله اجرای این طرح بوده است که انجام شده است.
وی افزود: در گام دوم، کارت نخبگی برای برگزیدگان طرح کاظمی آشتیانی صادر خواهد شد. این طرح با عنوان حمایت از اساتید جوان یکی از برنامههای مهم بنیاد برای شناسایی و پشتیبانی از اعضای هیئت علمی جوان دانشگاهها و مراکز علمی کشور به شمار میرود. بهمنظور اطلاعرسانی و ساماندهی این فرآیند، در هر مرحله فراخوانهای لازم منتشر خواهد شد تا جامعه مخاطب در جریان نحوه و زمانبندی صدور کارت قرار گیرد.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان در ادامه با اشاره به زمانبندی اجرای این مرحله گفت: طبق برنامهریزی انجامشده، صدور کارت عضویت برای برگزیدگان طرح کاظمی آشتیانی تا اواسط مردادماه انجام خواهد شد. پس از اتمام این مرحله، روند صدور کارت برای سایر برگزیدگان طرحهای بنیاد ادامه مییابد.وی خاطرنشان کرد: در مراحل بعدی، برگزیدگان کامل/سطح اول طرح جهت و همچنین برگزیدگان طرحهای آموزشیار و پژوهشیار در برنامه صدور کارت نخبگی قرار خواهند گرفت. این روند بهصورت گام به گام و بر اساس جایگاه طرحها در هرم نخبگی اجرا میشود.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان در پایان تأکید کرد: صدور کارت نخبگی علاوه بر ایجاد هویت مشترک میان برگزیدگان، گامی در جهت تقویت ارتباطات درونجامعهای نخبگان و تسهیل ارائه خدمات و برنامههای بنیاد به آنان است و انتظار میرود این اقدام به تقویت شبکه نخبگانی کشور و ارتقای نقشآفرینی آنان در مسیر پیشرفت علمی و فناورانه کشور کمک کند.
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