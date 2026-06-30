سرهنگ حسین روح‌افزا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کمیته‌های تخصصی برای اعزام باشکوه زائران ساوجی برای حضور در مراسم بزرگداشت و تشییع رهبر قائد شهید امت اظهار کرد: تاکنون چندین جلسه هماهنگی در سطح این شهرستان برگزار تا تمام زیرساخت‌های لازم برای اعزام و اسکان شایسته کاروان‌ها فراهم شود.

وی با بیان اینکه سپاه پاسداران مسئولیت مستقیم هدایت و اسکان زائران در میدان انقلاب تهران را در بازه زمانی سیزدهم تا هجدهم تیرماه بر عهده دارد، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته با تعامل و همراهی سایر ارگانها در مجموع ۱۳ هزار نفر از شهرستان ساوه به این مراسم اعزام خواهند شد.

جزئیات اعزام کاروان‌های ساوه

فرمانده سپاه ناحیه ساوه در تشریح نحوه سازماندهی زائران گفت: ۴ هزار نفر از زائران با استفاده از ظرفیت ۱۰۰ دستگاه اتوبوس و ۴ هزار نفر دیگر نیز با خودروهای شخصی سازماندهی شده‌اند، مابقی زائران نیز در قالب گروه‌های پیاده، محلات، مساجد و مناطق روستایی عازم خواهند شد.

سرهنگ روح‌افزا با اعلام اینکه فرآیند ثبت‌نام از امروز توسط حوزه‌های مقاومت بسیج آغاز شده است، تصریح کرد: کاروان‌های اعزامی در روز یکشنبه، ساعت ۱۷ از مقابل مساجد تعیین‌شده، حرکت خود را به سمت تهران آغاز خواهند کرد.

تشکیل ۲۱ کمیته تخصصی برای مدیریت رویداد

سرهنگ روح‌افزا با اشاره به تشکیل ۲۱ کمیته تخصصی برای مدیریت دقیق این رویداد گفت: برای مدیریت دقیق و جامع، احکام و وظایف هر بخش ابلاغ شده است. این ساختار شامل کمیته‌های «اعتبارات»، «طرح و برنامه»، «پشتیبانی و آماد» جهت جذب مشارکت‌ها و «بسیج جامعه زنان» است.

وی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های رفاهی تصریح کرد: کمیته مهندسی با هدف تأمین و پایداری شبکه آب، برق، گاز و گندزدایی سرویس‌ها و فضاهای عمومی تشکیل شده است.

فرمانده سپاه ناحیه ساوه گفت: علاوه بر اقدامات زیرساختی، برنامه‌های فرهنگی نظیر ارائه آموزش‌های بهداشتی به خانواده‌ها، توزیع اقلام پشتیبانی، پوشش خبری و حوادث، هماهنگی برای حضور مبلغان مذهبی و اجرای برنامه‌های داخلی در سطح استان با هدف اشاعه فرهنگ مورد نظر و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان در دستور کار قرار گرفته است تا این مراسم با بالاترین سطح هماهنگی و نظم برگزار شود.