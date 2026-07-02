قتل مسلحانه در پمپ بنزین ساردوئیه جیرفت؛ شناسایی عامل تیراندازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا فیروزبخت، در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام وقوع تیراندازی در پمپ بنزین ساردوئیه و با حضور ماموران در محل مشخص شد یکی از کارکنان این جایگاه در اثر تیراندازی جان خود را از دست داده است.

وی افزود: با پی جویی های ماموران در صحنه، هویت عامل این قتل شناسایی شده و بررسی های اولیه نشان می دهد این اقدام به دلیل خصومت شخصی و اختلافات قبلی صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی جیرفت بیان داشت: ماموران انتظامی در حال انجام اقدامات اطلاعاتی و پیجویی های لازم برای دستگیری متهم فراری هستند و تلاش برای دستگیری این متهم ادامه دارد.