برادران تیموری: وحدت و همدلی رمز اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تیموری، فعال حوزه هنری، و عباس تیموری، ورزشکار استانی، هر دو فرزند جانباز و آزاده سرافراز دوران دفاع مقدس، با بیان اینکه همواره ارادت ویژه‌ای به مقام والای رهبری داشته‌اند، نقش بی‌بدیل ایشان در هدایت کشور، عزت‌آفرینی و انسجام ملی را بی‌نظیر توصیف کردند.

این هنرمندان و ورزشکاران کشورمان با تأکید بر لزوم حفظ وحدت، همدلی و احترام متقابل میان تمامی اقشار جامعه، این عوامل را مهم‌ترین رمز اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی دانسته و از عموم مردم خواستند تا با همبستگی هرچه بیشتر، مسیر اعتلای میهن را ادامه دهند.

علی و عباس تیموری در پایان، با قلبی آکنده از اندوه، بار دیگر شهادت مظلومانه رهبر عزیز انقلاب را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، مراجع عظام تقلید و همه آزادگان جهان تسلیت گفته و برای آن روح بلند، علو درجات و برای ملت ایران، صبر و اجر مسئلت کردند.