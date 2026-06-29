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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

برادران تیموری: وحدت و همدلی رمز اقتدار ایران است

برادران تیموری: وحدت و همدلی رمز اقتدار ایران است

ری- علی و عباس تیموری، هنرمندان و ورزشکاران کشور، با تسلیت درگذشت رهبر انقلاب، بر حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی به‌عنوان مهم‌ترین عامل اقتدار و پیشرفت ایران تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تیموری، فعال حوزه هنری، و عباس تیموری، ورزشکار استانی، هر دو فرزند جانباز و آزاده سرافراز دوران دفاع مقدس، با بیان اینکه همواره ارادت ویژه‌ای به مقام والای رهبری داشته‌اند، نقش بی‌بدیل ایشان در هدایت کشور، عزت‌آفرینی و انسجام ملی را بی‌نظیر توصیف کردند.

برادران تیموری: وحدت و همدلی رمز اقتدار ایران است

این هنرمندان و ورزشکاران کشورمان با تأکید بر لزوم حفظ وحدت، همدلی و احترام متقابل میان تمامی اقشار جامعه، این عوامل را مهم‌ترین رمز اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی دانسته و از عموم مردم خواستند تا با همبستگی هرچه بیشتر، مسیر اعتلای میهن را ادامه دهند.

علی و عباس تیموری در پایان، با قلبی آکنده از اندوه، بار دیگر شهادت مظلومانه رهبر عزیز انقلاب را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، مراجع عظام تقلید و همه آزادگان جهان تسلیت گفته و برای آن روح بلند، علو درجات و برای ملت ایران، صبر و اجر مسئلت کردند.

برادران تیموری: وحدت و همدلی رمز اقتدار ایران است

کد مطلب 6874379

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