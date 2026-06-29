ترامپ: فردا با ایران در دوحه دیدار خواهیم داشت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ترامپ درباره مذاکرات ایران و آمریکا موضع گیری کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال ادعا کرد: ایران درخواست برگزاری نشست کرده است. این نشست فردا در دوحه برگزار خواهد شد.

این درحالی است که پیش از این، شبکه المیادین اعلام کرد که نشست ایران و آمریکا در سطح فنی که پیش از این قرار بود در سوئیس برگزار شود، به قطر منتقل شده است.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام بلندپایهٔ آمریکایی مدعی شد که مذاکرات فنی با ایران در خصوص چگونگی اجرای تفاهم‌نامه، کماکان برای روزهای آینده برنامه‌ریزی شده است.

این مقام آمریکایی با اشاره به تبادلات آتش اخیر میان ایران و آمریکا مدعی شد که هیچ گفتگویی لغو نشده و ارتباطات همچنان برقرار است.

پیش از این روزنامه وال‌استریت‌ژورنال مدعی لغو مذاکرات این هفته در سوئیس شده بود.