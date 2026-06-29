دادستان کل کشور: ۳۰۲ هزار نفر خواهان خسارت جنگ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور در نشست شورای عالی قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند پیگیری استیفای حقوقی ملت ایران در جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه پرداخت.
وی با اشاره به تعداد قابل توجهِ گزارشهای دریافت شده در سامانه «شناسایی معاندین خارجنشین» و سامانه «شناسایی جواسیس و وطنفروشان» طی مدت اخیر و اقداماتِ صورت گرفته در قبال این گزارشات، گفت: طی مدت زمان کمتر از یک ماه، بیش از ۳ هزار گزارش در سامانه دریافت گزارشات مربوط به احتکار و گرانفروشی کالاهای اساسی و ارزاق عمومی دریافت شد و اقدامات لازم در خصوص آنها انجام گردید.
دادستان کل کشور اظهار کرد: طی جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و ایام پس از آن، همکاران ما با بازدیدها و پیگیریهای میدانی در هتلهای محل اسکان جنگزدگان و آسیبدیدگان، جویای احوال مشکلات آنها میشدند؛ امروز با برطرف شدن مسائل و مشکلات تعداد قابلتوجهی از واحدهای مسکونی آسیبدیدگان و جنگزدگان جنگ اخیر، بالغ بر ۷۰ درصد از هتلهایی که به این آسیبدیدگان اسکان داده بودند، تخلیه شده است؛ تاکنون مشکلات ۹۸ درصد از ساختمانهایی که طی جنگ ۴۰ روزه متحمل آسیب جزئی شده بودند حل شده است؛ ۳۹ درصد از اقدامات مربوط به مقاومسازی ساختمانهای آسیب دیده نیز انجام شده است؛ نوسازی ۶۳ درصد از ساختمانهای خسارت دیده نیز آغاز و پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.
دادستان کل کشور در ادامه از رسیدگی به ۲۰۱ فقره پرونده کیفری مرتبط با جنگهای تحمیلی اخیر در شعب ویژه و صدور قرار نهایی برای برخی از این پروندهها خبر داد و گفت: بیش از ۳۰۰ دادخواست با بیش از ۳۰۲ هزار خواهان در باب مطالبه خسارات مادی و معنوی، وارد شعب ویژه دادگاه حقوقی شده که این پروندهها در حال رسیدگی هستند و بیش از دو هزار وکیل نیز برای پیگیری پروندههای مذکور اعلام آمادگی کردهاند.
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