آمادگی تهران در بحران با تکیه بر آموزش و مشارکت مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «خانواده و تهران در جنگ» با حضور جمعی از مدیران شهری، اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه خانواده و مدیریت بحران، با هدف بررسی نقش خانواده و مدیریت شهری در شرایط جنگی برگزار شد.

در این نشست، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با اشاره به وجود ۵۶ مخاطره تهدیدکننده پایتخت از جمله زلزله، سیل، جنگ و آلودگی هوا، بر ضرورت مدیریت یکپارچه و آمادگی همه‌جانبه برای مقابله با بحران‌ها تأکید کرد.

وی با تشریح چرخه مدیریت بحران شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و توانبخشی، از شناسنامه‌دار شدن بیش از ۹۰ درصد از ۱۶ هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه تهران و برگزاری بزرگ‌ترین مانور عملیاتی زلزله پایتخت در اسفندماه سال گذشته خبر داد.

نصیری همچنین با اشاره به اقدامات حمایتی و خدمات روان‌شناختی ارائه‌شده به آسیب‌دیدگان، گفت: تاکنون یک‌هزار و ۵۱۸ خانوار در ۳۵ هتل اسکان یافته‌اند، ۵۱ هزار واحد مسکونی بازسازی شده و یک‌هزار و ۷۹۲ گروه جهادی در این روند مشارکت داشته‌اند.

وی خانواده را مهم‌ترین محور تاب‌آوری دانست و افزود: در قالب پویش «شهر آماده»، تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۴۳ هزار نفر از شهروندان تهرانی آموزش‌های رایگان مدیریت بحران دریافت کرده‌اند. همچنین طرح تهیه «کمدهای امدادی» و «کوله‌های زندگی» برای افزایش آمادگی خانوارها در حال اجراست.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پایان با اشاره به فعالیت ۶۲ هزار عضو گروه‌های داوطلب واکنش اضطراری محلات (دوام)، توانمندسازی خانواده‌ها در ابعاد شناختی، رفتاری و شبکه‌ای را مهم‌ترین راهکار کاهش آسیب‌پذیری شهر تهران در برابر بحران‌ها عنوان کرد.

در ادامه این نشست، مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران، با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در مدیریت بحران، تاب‌آوری اجتماعی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پایداری شهر دانست.

وی با اشاره به تجربه مدیریت شهری در بحران‌های اخیر اظهار کرد: پایداری شهر در گرو هماهنگی، مشارکت و همدلی است و مردم باید باور داشته باشند که حضور و مشارکت آنان در مدیریت بحران اثربخش است.

باقری همچنین با بیان اینکه مدیریت شهری یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن در شرایط بحرانی است، افزود: با وجود آسیب‌های ناشی از جنگ، خدمات شهری در تهران بدون وقفه ادامه یافت و فعالیت‌هایی همچون آسفالت‌ریزی و گلکاری نیز در این ایام انجام شد که نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه شهرداری تهران برای تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان است.